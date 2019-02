Avis aux médias - Le ministre Duclos sera à Markham pour souligner des changements aux prestations parentales du régime d'assurance-emploi qui permettront de renforcer la promotion de l'égalité entre les sexes

Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle demandera à ses actionnaires, lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire de 2019, d'approuver une modification de ses statuts constitutifs, afin d'augmenter les limites applicables à la...

Entre le malaise de l'appropriation culturelle autochtone accolé à son titre et le discours désobligeant du directeur des ventes à l'endroit des travailleuses du sexe, le projet OSHA vise à développer 200 condos et se targue d'y inclure 40 logements...