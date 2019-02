/R E P R I S E -- La Fête des semences est de retour pour une 19e édition/





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les 16 et 17 février 2019, Espace pour la vie est fier de présenter la 19e édition de la Fête des semences organisée par Cultiver Montréal en collaboration avec les Amis du Jardin botanique de Montréal. Ce rendez-vous annuel de grande envergure, qui attire plus de 3 500 participants chaque année, vise à mettre en valeur les semences patrimoniales produites localement de culture écologique, alors que c'est le temps des semis qui s'amorce pour les agriculteurs urbains.

Les festivités, pour la première fois sous le toit du Planétarium Rio Tinto Alcan, se déroulent tout au long de la fin de semaine et combinent kiosques de semenciers, conférences et ateliers éducatifs, tous offerts gratuitement. C'est l'occasion idéale pour jardiniers professionnels et amateurs de découvrir des centaines de variétés originales et méconnues de semences coups de coeur, allant de fleurs biologiques en passant par des légumes et des plantes grimpantes comestibles ainsi qu'un éventail de solutions et de matériel pour tous types de jardins potagers en ville. Tous y trouveront réponse à leur passion du jardinage !

Que ce soit pour recevoir des conseils afin de réaliser vos propres semis ou pour faire le plein de semences, venez butiner parmi les kiosques pour un accès privilégié à un grand nombre d'entreprises en agriculture urbaine, jardinage et éco-alimentation. Avis aux passionnés, un espace convivial et propice à la découverte de la richesse et la variété de notre patrimoine végétal vous attend !

Quand : Samedi 16 février et dimanche 17 février, de 9 h à 17 h







Où : NOUVEL EMPLACEMENT ! Planétarium Rio Tinto Alcan,

4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 3N4

Stationnement extérieur payant (3000, rue Viau)

Métro Viau

Activités :

Kiosques de vendeurs locaux de semences biologiques, de livres de référence, de fertilisants biologiques et d'accessoires de jardinage

Conférences et ateliers gratuits sur l'agriculture urbaine

Grands échanges de semences

Pour plus de renseignements :

http://calendrier.espacepourlavie.ca/la-fete-des-semences

Pour consulter la liste complète des exposants :

Événement Facebook

Partenaires

Les commanditaires principaux sont La Ferme Coopérative Tourne-Sol et Les Jardins de l'écoumène ainsi que La Shop Agricole, Urban Seedling / Semis Urbains et Semences du Portage.

À propos

Cultiver Montréal est un nouveau réseau composé d'organismes et d'entreprises évoluant en agriculture urbaine sur le territoire montréalais et impliqués à transformer Montréal en ville verte et nourricière.

Par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, Espace pour la vie accompagne l'humain pour mieux vivre la nature. Cette mission prend forme dans ses quatre institutions que sont le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces lieux de découvertes par excellence accueillent chaque année plus de 2 millions de visiteurs et offrent plus de 160 activités culturelles et scientifiques.

@EspacePourLaVie @cultiverMTL #FêteDesSemences

SOURCE Cultiver Montréal

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 10:17 et diffusé par :