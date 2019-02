Grands Prix Top/Com Corporate 2019: Makheia remporte 3 prix pour Radio France, Axa et le portail emploi de l'UIMM





Les jurys des Grands Prix Top/Com Corporate ont dévoilé hier le palmarès de l'édition 2019. Makheia, débute l'année avec trois nouveaux prix :

Un premier Top Com d'Or pour le webzine interne de Radio France

Quand Radio France décide en 2018 de lancer son premier magazine interne numérique, il lui faut un format dynamique, des contenus pointus, une icono qualitative et des espaces de convivialité, à l'image de la grande maison. Texto & Co est né en juillet sur cette feuille de route. Il s'adresse à tous, les journalistes, musiciens, techniciens et fonctions supports de Radio France tous les trimestres. Consultable via le nouvel intranet et en mobilité, Texto & Co joue le collaboratif, le partage et accompagne la transformation de Radio France vers le media global. Un exemple affirmé de modernisation de la communication interne. Rédigé par un journaliste externe, Texto & Co ainsi devient la marque media interne de Radio France.

Un second Top Com d'Or pour le jobboard de l'UIMM

L'UIMM La Fabrique de l'Avenir, a lancé son nouveau portail emploi lindustrie-recrute.fr. C'est une plateforme d'emploi unique ouverte aux 42 000 entreprises adhérentes qui a pour objectif de diffuser des offres d'emploi, des contrats en alternance ou des stage, de valoriser les métiers de l'industrie et de développer la marque employeur des entreprises adhérentes. L'enjeu : aider les entreprises à trouver les compétences indispensables au développement de leur compétitivité. Intuitif, moderne, responsive, mais avant tout serviciel, le jobboard compte dèjà 10 000 offres d'emploi deux mois après son lancement.

Un troisième Top Com de Bronze pour la campagne Réuflex'6 d'Axa France

Campagne publicitaire interne décalée sur le respect des bonnes pratiques en réunion. Un dispositif avec : affiches, boites de vitamines et guide des bonnes pratiques à destination des 9 000 collaborateurs d'AXA France. Le thème : La « réunionite » ça vous parle ? Sans doute comme dans beaucoup d'entreprises... Chez Axa France, on a imaginé LE remède pour accompagner les collaborateurs à se réapproprier les bonnes pratiques des réunions. C'est Réuflex6 ... la vitamine qui booste les réunions. Une pastille de Réuflex6, et vous pouvez enfin reprendre la main sur vos réunions, limiter l'effet « réunionite », et libérer du temps dans votre agenda ! Un remède simple et efficace pour tous.

