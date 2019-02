Invitation aux médias - Forum stratégique sur l'intelligence artificielle





L'évolution d'un secteur clé pour l'économie de demain

MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à la deuxième édition du Forum stratégique sur l'intelligence artificielle, qui aura pour objectif de renforcer la position de Montréal en tant que chef de file du secteur en favorisant les rapprochements, en particulier entre le milieu des affaires et celui de la recherche.

Il s'agit notamment de mettre de l'avant l'élan créé par l'arrivée de la supergrappe SCALE AI (Supply Chains and Logistics Excellence AI), établie à Montréal depuis l'année dernière, qui a permis à l'écosystème du secteur de s'affirmer comme un pilier de développement économique pour le Québec et sa métropole.

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du gouvernement du Canada, prononceront à cette occasion des mots de conclusion.

Pour consulter le programme détaillé de l'événement, cliquez ici.

Date : Lundi 18 février 2019



Heure : 10 h - 17 h





10 h - 10 h 30 : accueil des médias





10 h 30 - 17 h : allocutions Bloc I : L'IA à Montréal : retour sur le chemin parcouru depuis un an

Bloc II : La collaboration et la co-innovation au coeur de notre leadership

Bloc III : Accélérer l'adoption de l'IA en entreprise

Bloc IV : Transformer l'économie de demain





16 h 25 - 17 h : conclusion Valérie Plante , mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du gouvernement du Canada



Lieu : New City Gas 950, rue Ottawa Montréal

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

