Des investissements dans l'innovation automobile contribueront à rendre les voitures plus sécuritaires et à créer des emplois pour les Canadiens

OTTAWA, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Qu'il s'agisse de stationnement autonome, de freinage automatique ou de technologies sans conducteur, les voitures de demain seront non seulement autonomes mais connectées les unes aux autres. C'est pourquoi le gouvernement du Canada effectue des investissements audacieux pour faire de notre pays un leader mondial dans les domaines de la cybersécurité et des logiciels automobiles pour les voitures connectées et autonomes.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement de 40 millions de dollars dans BlackBerry QNX, l'une des entités commerciales de BlackBerry Limited. Ces fonds permettront d'élaborer des logiciels sûrs et sécuritaires pour la prochaine génération de voitures autonomes et connectées.

Au cours des dix prochaines années, l'entreprise créera plus de 800 nouveaux emplois pour la classe moyenne du Canada, tout en conservant près de 300 emplois additionnels. De plus, en offrant de nouvelles opportunités d'apprentissage et de perfectionnement des compétences, BlackBerry QNX aidera les Canadiens à se préparer aux emplois de demain, tout en aidant le Canada à faire concurrence dans le contexte économique actuel.

Grâce à ce financement, BlackBerry QNX pourra élaborer de nouveaux systèmes de contrôle automatisés, en plus de mettre à niveau et de sécuriser les communications dans les voitures. L'entreprise pourra également améliorer la sûreté et la sécurité des véhicules en développant un système avancé d'aide à la conduite. De plus, BlackBerry QNX développera et construira des voitures concept qui pourront servir comme laboratoires pour l'élaboration de technologies et de logiciels.

Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans de nouvelles technologies automobiles pour rendre nos véhicules plus sûrs et sécuritaires et pour faire de notre pays l'endroit où les voitures de l'avenir sont conçues et fabriquées.

« Si nous voulons que le Canada s'établisse en tant que leader mondial de la nouvelle économie, nous devons aider les Canadiens à prendre les devants. C'est pourquoi notre gouvernement investit 40 millions de dollars pour aider BlackBerry QNX à concevoir et élaborer une nouvelle plateforme pour les voitures d'aujourd'hui et de demain. Cet investissement aidera à créer 800 bons emplois pour la classe moyenne, à rendre nos voitures plus sûres et sécuritaires et à veiller à ce que le Canada demeure une plaque tournante mondiale de l'innovation. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous misons sur l'innovation pour assurer notre succès au pays et à l'étranger. Notre gouvernement est fier d'investir dans ce projet stimulant de BlackBerry QNX et de positionner le Canada comme un leader mondial dans l'innovation automobile. C'est pourquoi les investissements que nous effectuons aujourd'hui permettront de créer les emplois de demain pour la classe moyenne. »

-- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Des constructeurs d'automobiles et des fournisseurs de premier niveau à travers le monde font confiance à BlackBerry pour protéger leur matériel, leurs logiciels, leurs applications et leurs systèmes de bout en bout contre les cyberattaques. Grâce à l'engagement du gouvernement du Canada, nous sommes maintenant mieux en mesure de répondre à la demande de logiciels BlackBerry QNX sûrs et sécuritaires. Ensemble, nous stimulerons l'innovation, créerons d'excellents emplois, formerons l'effectif de demain et renforcerons la position du Canada en tant que leader mondial dans la technologie automobile. »

-- John Chen, président et chef de la direction, BlackBerry

BlackBerry investira 310,5 millions de dollars dans ce projet, en plus d'affecter 5 millions de dollars à la cybersécurité afin de collaborer avec le gouvernement, des établissements postsecondaires et des entreprises du secteur privé.

L'investissement de 40 millions de dollars du gouvernement du Canada sera effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la recherche et le développement qui accélérera le transfert de technologie ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services innovateurs, et qui facilitera la croissance d'entreprises innovatrices.

sera effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la recherche et le développement qui accélérera le transfert de technologie ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services innovateurs, et qui facilitera la croissance d'entreprises innovatrices. En 2017, le secteur canadien de l'automobile, l'une des plus grandes industries d'exportation du pays, a fabriqué 2,2 millions de véhicules, injecté plus de 18 milliards de dollars dans le PIB et soutenu directement et indirectement plus de 500 000 emplois bien rémunérés de la classe moyenne.

Grâce aux assises de BlackBerry dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l'innovation continue, la technologie QNX de l'entreprise a été intégrée dans plus de 120 millions de véhicules en circulation aujourd'hui. La technologie est utilisée par les sept principaux fournisseurs automobiles de premier niveau et par plus de 40 fabricants d'équipement d'origine, dont Audi, BMW, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, KIA, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota et Volkswagen. L'entreprise collabore avec des fournisseurs automobiles de premier niveau, y compris Aptiv, Bosch, Denso, Panasonic et Visteon, et avec des partenaires des technologies électroniques comme Intel, Qualcomm, Nvidia et Renesas.

BlackBerry emploie près de 2 000 personnes au Canada .

