Le gouvernement du Canada appuie un organisme gaspésien qui souhaite développer la filière industrielle des technologies propres

Une aide financière de 135 000 $ est accordée au Pôle des Technologies propres de la Gaspésie

CHANDLER, QC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Pôle des Technologies propres de la Gaspésie (le Pôle) est un organisme dont le but ultime est la création de chaînes de valeur importantes et diversifiées dans le domaine des combustibles renouvelables et de la valorisation du carbone. Afin de le soutenir dans sa première année d'activité, il bénéficie d'une contribution non remboursable de 135 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national. L'aide du gouvernement du Canada permettra au Pôle d'embaucher les ressources nécessaires pour se structurer, valider les opportunités d'affaires, développer des alliances stratégiques et des partenariats collaboratifs avec les acteurs du secteur et répondre aux demandes des promoteurs et organismes ayant des besoins d'accompagnement.

Le Pôle est un organisme sans but lucratif constitué depuis le 28 mars 2018. Sa création repose sur une concertation des intervenants locaux et régionaux du développement économique de la région de même que sur l'implication et la participation des dirigeants de la cimenterie située à Port-Daniel-Gascons. La mission de l'organisme est de déployer un réseau industriel écologiquement et financièrement performant en Gaspésie, ayant comme pierre angulaire la réduction du CO2 dégagé par les différentes activités manufacturières dans la région.

Le gouvernement du Canada a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. L'un de ces engagements est d'effectuer des investissements stratégiques dans les technologies propres et de fournir un soutien accru aux organismes qui cherchent à trouver des solutions novatrices pour faire progresser le développement de notre économie vers une croissance propre.

Citations

« Je suis honorée d'annoncer l'appui financier du gouvernement du Canada au Pôle des Technologies propres de la Gaspésie. C'est un organisme qui se démarque par son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation et qui contribuera au déploiement de notre filière industrielle en technologies propres. Ce projet représente une réelle occasion d'explorer de nouvelles possibilités de développement régional. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Le gouvernement du Canada croit fermement que les Canadiens n'ont nullement à choisir entre le respect de l'environnement et le développement économique, que les deux peuvent parfaitement aller de pair. Le projet du Pôle des Technologies propres de la Gaspésie est parfaitement aligné à l'une de nos priorités touchant la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant l'économie et en renforçant notre résilience aux changements climatiques. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Grâce à la participation financière de Développement économique Canada, le Pôle des Technologies propres de la Gaspésie peut travailler avec confiance au développement d'un service innovateur en Gaspésie pour le bénéfice de nos entreprises et de nos communautés. »

Henri Grenier, président du PTPG et maire de Port-Daniel-Gascons

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

