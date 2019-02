Suivre le rythme des nouvelles technologies : Staples/Bureau en Gros, l'entreprise du travail et de l'apprentissage, lance un programme national d'échange d'appareils technologiques





Depuis 2014, Staples/Bureau en Gros a recyclé plus de 14 millions de kilogrammes d'appareils électroniques en fin de vie utile grâce à ses programmes de recyclage en succursale

RICHMOND HILL, ON, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros, l'entreprise du travail et de l'apprentissage, a lancé un programme national d'échange d'appareils technologiques dans ses succursales au Canada. Les clients peuvent faire reprendre tout téléphone, tablette, MacBook ou iMac à leur succursale Staples/Bureau en Gros locale, et recevront en échange une carte-cadeau Bureau en Gros. La carte-cadeau peut être utilisée immédiatement en succursale et sa valeur est déterminée par l'âge et le type d'appareil. Tous les appareils technologiques repris seront recyclés de manière responsable.

Selon un sondage mené en 2018 par Environics Research pour le Conseil des consommateurs du Canada, 88 % de ceux qui ont récemment acheté un téléphone intelligent ont remplacé un ancien appareil. Le programme national d'échange d'appareils technologiques offre une solution intéressante pour répondre à la sempiternelle question : « Que dois-je faire avec mon ancien appareil? ».

« Staples/Bureau en Gros évolue, et ce programme est l'une des nombreuses initiatives que nous lançons dans nos succursales alors que nous devenons un partenaire dynamique et inspirant pour nos clients et les communautés où nous sommes établis », dit David Boone, président-directeur général de Staples/Bureau en Gros. Il ajoute : « Avec ce programme, au moment de mettre à niveau leur appareil, les clients n'auront plus à se demander quoi faire avec leur ancien appareil. Nous nous en occupons pour eux. Encore mieux, ils obtiendront de l'argent en échange à dépenser en succursale. »

Si l'appareil évalué n'a pas de valeur admissible, vous pouvez toujours le recycler gratuitement dans la plupart des succursales Staples/Bureau en Gros. Depuis 2014, Staples/Bureau en Gros a recyclé plus de 14 millions de kilogrammes de produits électroniques grâce à ses programmes de recyclage en succursale. Les clients peuvent également recycler les autres articles en succursale gratuitement, y compris des piles, des cartouches d'encre ou de toner et des outils d'écriture. Ces articles n'ont cependant pas de valeur de reprise.

« Des programmes comme ceux-ci nous aident à demeurer un détaillant important pour nos clients. Ce programme ainsi que nos initiatives de recyclage d'appareils électroniques contribuent à ce que Staples/Bureau en Gros devienne l'entreprise du travail et de l'apprentissage. », poursuit monsieur Boone.

Pour en savoir plus sur le programme national d'échange d'appareils technologiques de Staples/Bureau en Gros ou pour trouver une succursale près de chez vous, visitez le site Web www.bureauengros.com/echangeappareilstechnos.

Remarque : Les données proviennent du sondage mené par Environics Research pour le Conseil des consommateurs du Canada. Le sondage a été mené du 10 au 23 mai 2018 avec la participation de 2 000 répondants âgés d'au moins 18 ans. Lien vers le sondage : www.consumerscouncil.com/productinsurancereport.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à être un partenaire dynamique et inspirant pour tous ses clients qui visitent ses 305 succursales au pays. En tant que société fermée, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider les clients, les entrepreneurs, les éducateurs, les étudiants et les parents à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

