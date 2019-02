Automation D'Amours pourra accroître sa productivité et poursuivre son expansion





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 380 000 $ à cette entreprise de la vallée de la Matapédia

SAYABEC, QC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Située à Sayabec, Automation D'Amours est une entreprise en plein essor spécialisée dans la robotique, l'automatisation industrielle et l'instrumentation. Afin de soutenir sa croissance, l'entreprise a bénéficié d'une contribution remboursable de 380 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, Automation D'Amours, qui développe et fabrique des technologies innovantes, pourra augmenter sa productivité et développer de nouveaux produits.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains. L'aide du gouvernement du Canada a permis l'agrandissement de l'usine et l'ajout d'un pont roulant ainsi que l'acquisition de robots avec caméra. Au total, le projet a nécessité des investissements de plus de 950 000 $.

Depuis sa création en 1995, Automation D'Amours a su contribuer grandement à accroître la performance et la rentabilité de ses clients. L'entreprise se démarque par ses conceptions innovatrices et par l'utilisation des technologies les plus récentes. Au fil des années, la fiabilité et la robustesse de ses systèmes ont permis de rendre plus productive une clientèle issue de divers milieux tels que l'industrie du bois et de l'acier, ainsi que le secteur alimentaire et le domaine municipal.

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Citations

« Automation D'Amours est une entreprise hautement innovante qui contribue activement au dynamisme économique de la vallée de la Matapédia. Je suis fier de l'appui du gouvernement du Canada à cette entreprise performante et axée sur l'avenir qui rayonne bien au-delà de notre région. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité dans le marché et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme Automation D'Amours, dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La réalisation de ce projet permettra à Automation D'Amours de consolider les emplois existants en plus de supporter sa croissance dans les prochaines années, tant au niveau du développement des affaires que de la création d'emploi dans notre région. La direction d'Automation D'Amours est fière de servir ses clients depuis 25 ans et est très optimiste pour son développement futur. »

Bernard D'Amours, directeur général, Automation D'Amours

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

