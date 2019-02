Avis aux médias - La ministre Joly participera au Festival du Voyageur à Winnipeg





WINNIPEG, le 15 févr. 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, prononcera une allocution lors de la cérémonie d'ouverture du Festival du Voyageur, le festival d'hiver le plus important dans l'Ouest canadien. La ministre circulera aussi sur le site du Festival et prendra le temps de parler avec des visiteurs de la région.

Le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez, prendra aussi la parole.

Depuis 1970, Saint-Boniface, le quartier français de Winnipeg, est l'hôte du Festival du Voyageur, un événement annuel qui met en valeur le patrimoine historique des voyageurs, des Métis et des Premières nations. Les attractions au programme incluent des mets traditionnels, de la musique d'antan, des sculptures de neige et des spectacles.

La ministre Joly répondra aux questions des médias après son allocution.

Date : Le vendredi 15 février 2019



Heure : 19 h 30



Lieu : Parc du voyageur au parc Whittier

866, rue Saint-Joseph

Winnipeg (Manitoba)

Suivez les nouvelles touchant le tourisme canadien sur les médias sociaux : Twitter et Instagram et joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #tourisme et #emplois.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 09:18 et diffusé par :