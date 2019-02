/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Rodriguez de passage à Winnipeg/





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera à Winnipeg les 15 et 16 février

WINNIPEG, le 14 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera à Winnipeg les vendredi 15 et samedi 16 février. Il prendra part au 50e Festival du Voyageur, le plus grand festival d'hiver de l'Ouest canadien, et il soulignera les investissements importants qui ont été faits dans les infrastructures culturelles de Winnipeg. Le ministre Rodriguez célébrera également le Jour du drapeau national du Canada.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du vendredi 15 février

Activité no 1 - visite du Musée des beaux-arts de Winnipeg ainsi que du site en construction du Centre d'art inuit et point de presse

HEURE :

10 h

LIEU :

Musée des beaux-arts de Winnipeg

Foyer principal du Musée

300, boulevard Memorial

Winnipeg (Manitoba)

Note aux médias : occasion de photos et point de presse après la visite à 10 h 45

Activité no 2 - célébration entourant le Jour du drapeau national du Canada avec des élèves de la région



HEURE :

14 h



LIEU :

École communautaire Bernie Wolfe

95, promenade Bournais

Winnipeg (Manitoba)

Note aux médias : occasion de photos

Activité no 3 - visite du Centre national pour la vérité et la réconciliation

HEURE :

15 h 30

LIEU :

Centre national pour la vérité et la réconciliation

177, rue Dysart

Winnipeg (Manitoba)

Note aux médias : fermé aux médias

Activité no 4 - coup d'envoi du Festival du Voyageur

HEURE :

19 h 30

LIEU :

Parc du voyageur

866, rue Saint-Joseph

Winnipeg (Manitoba)

Note aux médias : ouvert aux médias

Activités du samedi 16 février

Activité no 1 - visite du Musée du Manitoba

HEURE :

11 h 15

LIEU :

Musée du Manitoba

190, avenue Rupert

Winnipeg (Manitoba)

Note aux médias : ouvert aux médias

Activité no 2 - participation au Festival du Voyageur et à diverses activités

HEURE :

13 h

LIEU :

Parc du voyageur

866, rue Saint-Joseph

Winnipeg (Manitoba)

Note aux médias : ouvert aux médias

