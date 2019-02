Lancement de la programmation du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2019 - Profitez du tarif hâtif pour vous inscrire à l'événement en prévention de l'année!





QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En quête de solutions et de conseils pratiques pour rendre votre milieu de travail toujours plus sécuritaire? Le 1er mai prochain, prenez part au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, au Centre des congrès de Québec.

Réservez tôt pour économiser

Inscrivez-vous d'ici le mercredi 27 mars pour profiter du tarif hâtif et économisez 50 $ sur le forfait complet. Plus vous vous inscrivez tôt, plus vous augmentez vos chances d'obtenir une place dans les conférences de votre choix. Ne tardez pas!

Au programme :

15 conférences au choix sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité du travail abordant des thèmes aussi variés que le harcèlement psychologique, les robots collaboratifs, les risques associés aux lasers, l'équipement mobile, l'adhésion à la culture de prévention, et plus;

sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité du travail abordant des thèmes aussi variés que le harcèlement psychologique, les robots collaboratifs, les risques associés aux lasers, l'équipement mobile, l'adhésion à la culture de prévention, et plus; Un salon d'exposition ouvert à tous et toutes GRATUITEMENT , réunissant près de 100 fournisseurs de produits et services offrant des solutions adaptées autant aux PME qu'aux grandes entreprises et aux organisations;

, réunissant près de offrant des solutions adaptées autant aux PME qu'aux grandes entreprises et aux organisations; De nombreuses démonstrations et des spécialistes de la CNESST sur place pour répondre à toutes vos questions sur la santé et la sécurité du travail de même que sur les normes du travail et l'équité salariale;

et des sur place pour répondre à toutes vos questions sur la santé et la sécurité du travail de même que sur les normes du travail et l'équité salariale; Une conférence GRATUITE de Mylène Paquette, aventurière qui a traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, en ouverture de l'événement.

Horaire complet de la journée : https://www.grandrendez-vous.com/index.php/programmation/

Inscription : https://www.grandrendez-vous.com/index.php/inscription-quebec

Vidéo promotionnelle (libre de droits) : https://www.youtube.com/watch?v=ln5KTjqEVdg

Soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et la sécurité du travail est l'une des grandes priorités de la CNESST. La programmation unique et riche du Grand Rendez-vous, son événement phare, en est le reflet.

