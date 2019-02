Telemedic conclut une entente avec une résidence pour aînés située à Louiseville: Résidence St-Laurent





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Robert Coutu, Directeur développement stratégique des affaires chez Telemedic, est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente avec Résidence St-Laurent une résidence pour les aînés située à Louiseville.

Le directeur général, monsieur Yvon Karimian, souhaitait changer son logiciel de gestion de soins existant pour une solution complète et simple d'utilisation.

« Nous sommes heureux qu'une autre résidence pour aînés utilise notre logiciel de gestion des soins, SOFI. Monsieur Karimian souhaitait changer son logiciel existant qui n'a jamais vraiment répondu aux besoins de sa résidence. Comme le marché des résidences pour aînés va croître jusqu'en 2030, nous constatons que plusieurs petits joueurs, voyant simplement une occasion d'affaires, se lancent dans le développement d'un logiciel de gestion des soins pour ce marché. La réalité est que la « business » du développement de logiciel est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, il faut plus qu'une équipe de développeur, mais également des équipes de testeurs pour le contrôle de la qualité, des experts fonctionnels qui feront le pont entre les besoins des clients et la programmation, des formateurs et des gestionnaires de projets pour assurer le succès de l'implantation d'un logiciel de gestion des soins dans les résidences. Nous voyons trop souvent des propriétaires, des directeurs généraux, des infirmières de résidences qui nous font part de leur insatisfaction face à leur fournisseur actuel et qui ont littéralement dépensé des milliers voir des dizaines de milliers de dollars en pure perte. Heureusement, SOFI vient à la rescousse et sauf la mise, » se réjouit monsieur Coutu.

SOFI, une solution de Telemedic

Si SOFI existe, c'est grâce à la vision de Telemedic, qui a su identifier un besoin réel dans les établissements spécialisés en soins de santé à nos aînés, et mettre son expertise à profit afin de créer une solution de gestion sur mesure pour eux.

SOFI, c'est un logiciel facilitant la gestion des soins dans les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires et les CHSLD privés et publics. Solution novatrice, elle aide les gestionnaires en santé à assurer une meilleure efficacité opérationnelle, facilite le travail des intervenants en soins grâce à un meilleur suivi et une traçabilité de leurs interventions accessible en tout temps, et permet d'offrir aux résidents un milieu de vie et des services de qualité optimale.

En constante évolution afin de toujours mieux répondre aux demandes, besoins et exigence du milieu, SOFI est un membre de l'équipe dont on ne saurait se passer!

www.telemedic.ca

SOURCE Telemedic

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 08:18 et diffusé par :