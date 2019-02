/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Qualtrough soulignera l'engagement du gouvernement d'éliminer les obstacles pour les Edmontoniens handicapés/





GATINEAU, QC, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le vendredi 15 février, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, discutera de l'appui du gouvernement du Canada pour améliorer l'accessibilité et les possibilités d'emploi des Edmontoniens handicapés. Elle visitera également plusieurs organismes pour savoir comment ils améliorent la vie des personnes handicapées de la communauté.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

ÉVÈNEMENT : Visite et annonce



HEURE : 10 h



ENDROIT : Résidence pour retraités Laurel Heights

3110-22, avenue NW

Edmonton (Alberta)

Le ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, l'honorable Amarjeet Sohi, la rejoindra.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

ÉVÈNEMENT : Rencontre



HEURE : 11 h 15



ENDROIT : Centre for Autism Services Alberta

4752-99, rue West

Edmonton (Alberta)

Le ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, l'honorable Amarjeet Sohi, la rejoindra.

ÉVÈNEMENT : Rencontre



HEURE : 13 h 15



ENDROIT : Inclusion Alberta

11724, avenue Kingsway N.-O.

Edmonton (Alberta)

Le député d'Edmonton Centre, Randy Boissonnault, la rejoindra.

ÉVÈNEMENT : Visite



HEURE : 14 h 15



ENDROIT : McBride Career Group

10109, rue 106, 11e étage

Edmonton (Alberta)

Le député d'Edmonton Centre, Randy Boissonnault, la rejoindra.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

