Nouveau programme Médiations culturelles MTL 2018 - 44 organismes culturels se partagent un soutien de 750 000 $ pour réaliser des projets de médiation culturelle dans tout Montréal





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la résolution portant sur l'attribution de 750 200 $ à 44 organismes culturels dans le cadre du nouveau programme municipal Médiations culturelles MTL 2018.

Ce soutien financier permettra la réalisation de 46 projets de médiation culturelle sur tout le territoire de la ville pour favoriser l'accès à la culture, la participation des citoyennes et citoyens à la vie culturelle montréalaise et l'engagement des artistes dans leurs communautés.

Ainsi, dans le volet 1 du programme, une trentaine d'organismes culturels recevront une subvention annuelle pour mettre en oeuvre des projets de médiation artistique ou culturelle qui favorisent les échanges personnalisés entre les artistes et la population locale autour de la création professionnelle. Huit projets de médiation culturelle seront financés pour une période de deux ans au volet II, qui mise sur le développement culturel local et l'engagement dans les communautés et les quartiers. Huit autres initiatives, qui intègrent les technologies numériques, seront soutenues au volet III pour deux ans afin de stimuler la participation de la population au développement de la culture numérique.

La Ville de Montréal a reçu 109 propositions, à la suite de l'appel de projets lancé à l'automne 2018. Le soutien d'aujourd'hui répond ainsi à 40 % des demandes soumises. À noter qu'il y a 14 organismes qui sont, pour la première fois, appuyés financièrement dans le cadre d'un programme de médiation culturelle de la Ville. Tous les arrondissements accueilleront des projets de médiation culturelle dans le cadre de ce programme. Les projets soutenus impliquent tous des partenaires, qu'ils soient issus des milieux communautaires, de la santé, de l'éducation, de l'intervention sociale et de la recherche, des institutions culturelles ainsi que des partenaires commerciaux. Ils visent également des groupes de citoyens souvent exclus de l'offre culturelle, comme des jeunes marginalisés ou vivants avec des limitations fonctionnelles, des personnes aînées ou incarcérées ou encore des nouveaux arrivants.

« Bravo! À tous les organismes pour leur projet de médiation culturelle qui prendront forme un peu partout dans la ville. Je les remercie de leur créativité et de leur engagement afin de rendre accessible la culture de proximité, que ce soit la danse, le théâtre, la littérature, la musique ou les arts visuels, et ce, dans tous nos quartiers, et en particulier auprès des citoyennes et citoyens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter nos lieux de diffusion », a déclaré Christine Gosselin, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et du design.

Un soutien actualisé pour une médiation culturelle élargie

Le programme de soutien financier et d'accompagnement, Médiations culturelles MTL 2018-2019 s'inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit d'une actualisation des mesures de soutien en médiation culturelle mises en place en 2005 par la Ville de Montréal. On y a aussi intégré le volet 1 de la mesure spéciale intitulée Initiatives collaboratives en créativité numérique.

L'objectif de ce nouveau programme rejoint à la fois des axes de l'entente triennale sur le développement culturel de Montréal, des objectifs de la Politique municipale de développement culturel 2017-2022 et de la politique culturelle du gouvernement du Québec. Il favorise le croisement entre les pratiques citoyennes et le milieu artistique professionnel afin de soutenir les rencontres interculturelles, la diversité des expressions et la mixité des pratiques. Il mise sur le pouvoir de la culture et des arts pour favoriser l'inclusion, tant au sein des publics que des artistes professionnels. Le programme permet également de développer l'expérience culturelle citoyenne dans les quartiers montréalais, en plus de soutenir des initiatives qui contribuent à faire de Montréal une ville culturelle inclusive.

Pour connaître les projets acceptés dans le cadre du programme Médiation culturelle MTL 2018, cliquez ici.

Le prochain appel de projets aura lieu à l'automne 2019. Pour en savoir plus sur le programme et les projets de médiation culturelle, visitez montreal.mediationculturelle.org .

