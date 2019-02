Une nouvelle recherche scientifique établit un lien entre les antigènes glycosphingolipides (GSL) de la série Globo et la survie des tumeurs dans le cancer du sein





L'étude soutient le portefeuille d'immunothérapies de la série anti-Globo en cours de développement par OBI Pharma Inc.

TAIPEI, Taïwan, 15 février 2019 /PRNewswire/ -- En collaboration avec des scientifiques d'OBI, une équipe dirigée par le docteur Chi-Huey Wong, chercheur prestigieux de l'Academia Sinica à Taiwan, a démontré le suivant dans une étude récente sur les antigènes glycosphingolipide (GSL) de la série Globo : Globo-H, SSEA-3 et SSEA-4 sont spécifiquement exprimés sur les cellules cancéreuses et sont étroitement liés à la survie des tumeurs. Cette conclusion confirme la base du portefeuille d'immunothérapies de la série anti-Globo qui est en cours de développement par OBI Pharma Inc.

L'article intitulé Signaling pathway of globo-series glycosphingolipids and ?1,3-galactosyltransferase V (?3GalT5) in breast cancer (Voie de signalisation des glycosphingolipides de la série globo et de la ?1,3-galactosyltransférase V (?3GalT5) dans le cancer du sein) a été publié avant l'impression le 11 février 2019 dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (Actes de l'Académie nationale des sciences) [1]. L'étude a montré que les antigènes GSL peuvent former un complexe dans le radeau lipidique membranaire contenant des protéines kinases telles que la cavéoline-1 (CAV1), l'AKT, la FAK et le RIP. La réaction peut déclencher des voies de signalisation et favoriser la survie de la tumeur. Inversement, lorsque les antigènes GSL sont indisponibles ou dysfonctionnels, ces protéines kinases ne peuvent pas émettre de signaux favorisant la survie des tumeurs.

Le portefeuille d'immunothérapies de la série anti-Globo d'OBI, telles que OBI-888 (Globo H mAb) et OBI-898 (SSEA-4 mAb), cible les cancers exprimant les antigènes Globo H et SSEA-4, en supprimant ou en éliminant les antigènes Globo H et SSEA-4 pour déclencher l'apoptose tumorale. Cette étude confirme les bases scientifiques du portefeuille d'immunothérapies de la série anti-Globo d'OBI et de l'utilisation d'anticorps agissant contre les antigènes GSL dans le traitement des cancers du sein et des cancers à tumeur solide.

[1] «?Signaling pathway of globo-series glycosphingolipids and ?1,3-galactosyltransferase V (?3GalT5) in breast cancer.?» (Voie de signalisation des glycosphingolipides de la série globo et de la ?1,3-galactosyltransférase V (?3GalT5) dans le cancer du sein) Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (Actes de l'Académie nationale des sciences), publié avant l'impression le 11 février 2019. https://doi.org/10.1073/pnas.1816946116

À propos d'OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma possède un portefeuille diversifié de traitements anticancéreux innovants qui sont à différents stades de développement. OBI met l'accent sur le développement de nouvelles thérapies immunitaires actives et passives, notamment des vaccins thérapeutiques, des anticorps monoclonaux, des anticorps à systèmes conjugués et un promédicament spécifique à la tumeur ciblant l'enzyme AKR1C3.

OBI Pharma est la seule société à disposer d'un portefeuille d'immunothérapies de stade intermédiaire à avancé ciblant la série Globo des glycosphingolipides Globo H, SSEA-3 et SSEA-4, et peut potentiellement associer des anticorps de la série Globo à des anticorps agissant contre d'autres cibles comme le PD-L1, VEGF, OX-40 et CD-40 pour élargir son portefeuille de molécules bispécifiques.

OBI Pharma a lancé une étude de phase 3 chez des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif avec l'Adagloxad Simolenin, un vaccin thérapeutique ciblant l'antigène Globo H céramide, qui est exprimé à la surface des cellules tumorales épithéliales.

OBI Pharma a reçu le statut de médicament orphelin pour deux produits en phase 1 de développement : le OBI-888, un anticorps monoclonal de première classe ciblant Globo H chez les patients atteints d'un cancer du pancréas et l'OBI-3424, un promédicament qui cible les tumeurs exprimant l'enzyme AKR1C3 chez les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) et de carcinome hépatocellulaire (HCC).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.obipharma.com

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas une description de faits historiques sont des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des titres privés (en anglais, Private Securities Litigation Reform Act of 1995). De telles déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations sur les futurs essais cliniques, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. De tels facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les documents déposés par OBI Pharma auprès de l'Agence des titres et des opérations à terme de Taïwan (Taiwan Securities and Futures Bureau).

COORDONNÉES DE CONTACT DE LA SOCIÉTÉ :

Kevin Poulos

Directeur commercial

OBI Pharma USA, Inc.

Tél. : 619-537-7698 Ext 102

kpoulos@obipharmausa.com

