Grow Biotech, ECH et IPS Specials facilitent l'arrivée du premier lot de cannabis médical au Royaume-Uni pour de nombreux patients





- Grow Biotech, ECH et IPS Specials vont importer la fleur Afina de Bedrocan et la fleur Talea de Bedica des Pays-Bas

- Cette étape importante pour l'industrie crée un précédent pour se frayer un chemin parmi les règlements, ouvrant la voie à une chaîne logistique fiable de médicaments à base de cannabis vers le Royaume-Uni

- Confirmation de la continuité de l'approvisionnement pour de nombreux patients

LONDRES, Feb. 15, 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Grow Biotech, ECH et IPS Specials ont marqué l'histoire en important le premier chargement en vrac de médicaments à base de cannabis vers le Royaume-Uni depuis la reconnaissance officielle par le Home Office des avantages médicaux du cannabis en novembre dernier - marquant de ce fait un grand pas en avant pour l'industrie naissante du cannabis légal britannique, tout en améliorant fortement la facilité d'accès pour les patients.

Grow Biotech, start-up britannique spécialisée dans le cannabis médical, a collaboré avec IPS Specials et European Cannabis Holdings (ECH) afin de faciliter l'importation. L'équipe de spécialistes de Grow Biotech a rendu cela possible en travaillant avec des médecins afin de répondre à leurs préoccupations concernant l'assurance qualité et l'observance des ordonnances qu'ils ont rédigées, comblant ainsi le fossé entre les médicaments à base de cannabis actuels et les normes pharmaceutiques acceptées.

Ce chargement a été exporté par le Bureau de l'accès médical au cannabis des Pays-Bas et sera distribué directement aux patients à partir d'une pharmacie au Royaume-Uni, avec un stock supplémentaire conservé pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Le stock comprend la fleur Afina de Bedrocan et la fleur Talea de Bedica, qui sont utilisées pour traiter toutes sortes de maladie, dont la douleur chronique et la sclérose en plaques.

Le Dr David McDowell, qui siège à la commission médicale d'ECH, a déclaré : « Le fait que nous soyons maintenant à même de rédiger des ordonnances dont les médicaments peuvent être délivrés représente un formidable aboutissement. Les patients n'ont plus à se soucier de la façon dont ils peuvent obtenir leur médicament. Cette avancée marquera un pas en avant positif dans leur parcours et leur apportera le soulagement qu'ils recherchent et que nous pouvons enfin leur fournir. »

Cela posera la pierre angulaire de la chaîne logistique internationale de l'industrie britannique du cannabis médical et prouve qu'il est possible de respecter des règlements difficiles grâce à l'innovation et la création.

Le Dr Henry Fisher, responsable des projets de R&D chez Grow Biotech, a déclaré : « Nous sommes en train de constituer une équipe qui aidera à faire passer à l'étape supérieure l'infrastructure britannique de l'industrie du cannabis médical, avec l'élaboration d'un système évolutif et fiable permettant de répondre aux besoins des patients et d'aider les médecins à appréhender le cannabis médical comme un traitement potentiellement utile pour des maladies spécifiques. Notre objectif est d'encourager une plus grande compréhension des médicaments à base de cannabis au Royaume-Uni. »

Ashok Patel, fondateur et président exécutif d'IPS Specials, a déclaré : « Si les fabricants et les producteurs sont disposés à adopter une approche mesurée, nous pouvons et nous allons continuer à frayer un chemin au cannabis médical au Royaume-Uni. »

Tony Dutta (IPS Specials), le Dr Fisher et Hari Guliani de Grow Biotech sont tous disponibles pour un entretien.

À propos de Grow Biotech

Grow Biotech est une société britannique spécialisée dans le développement de processus, de techniques, d'outils et de formulations révolutionnaires visant à combler le fossé entre les médicaments à base de cannabis actuels et les normes pharmaceutiques acceptées.

À propos d'IPS Specials

IPS Specials est un importateur, distributeur et fabricant de produits pharmaceutiques avec plus de 17 années d'expérience dans les médicaments non brevetés et brevetés.

À propos d'European Cannabis Holdings

ECH est en train de façonner l'avenir du cannabis légal tout en se positionnant fermement à l'avant-garde de l'industrie européenne. Ce groupe de sociétés sans équivalent apporte le leadership, l'innovation et la croissance via un portefeuille de sociétés qui fournissent à ECH un ancrage capital dans le marché de l'investissement dans le cannabis, tout en l'aidant à définir cette industrie naissante.

Coordonnées de contact

Pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter :

Bureau de presse de Grow Biotech | press@growbiotech.com

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 07:10 et diffusé par :