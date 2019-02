/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant le chantier de la ligne électrique Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur/





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il procédera à une annonce importante concernant le chantier de la ligne électrique Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur. Il sera alors accompagné de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Date : Le 15 février 2019



Heure : [13 h 30]



Lieu : Centre récréatif de Saint-Adolphe-d'Howard

110, rue du Collège

Saint-Adolphe-d'Howard (Québec) J0T 2B0

SOURCES : INFORMATION :



Louis-Julien Dufresne Relations médias Attaché de presse Ministère du Développement durable, de Cabinet du ministre l'Environnement et de la Lutte contre les de l'Environnement et de la Lutte changements climatiques contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991 Tél. : 418 521-3911





Évelyne Bergeron

Attachée de presse

Bureau de la députée d'Argenteuil

Tél. : 450 562-0785



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 07:00 et diffusé par :