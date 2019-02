Plaisirs d'hiver nombreux à Lachine avec la Fête d'hiver et la journée d'initiation au ski de fond





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le samedi 16 février, l'arrondissement de Lachine invite les résidents à profiter de la saison hivernale lors de la Fête d'hiver de Lachine au parc Grovehill et de la Journée d'animation et d'initiation au ski de fond au parc René-Lévesque. Plusieurs activités ludiques seront au rendez-vous pour les petits et les grands.

« Cet hiver, nous avons bonifié la programmation sportive et culturelle pour que l'on s'approprie notre nordicité. Et ce samedi, les festivités s'amplifient au parc Grovehill pour la 3e édition de notre fête hivernale », mentionne Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Au rythme de la Fête d'hiver de Lachine

De 13 h à 17 h, au parc Grovehill, la Fête d'hiver de Lachine fera une grande place à la musique. Deux spectacles interactifs de percussion seront présentés par le groupe Baratanga, à 13 h et 15 h 15. Aussi, le spectacle Chante avec Caillou fera la joie des enfants dès 15 h. Six personnages de la série seront sur place pour rencontrer les familles après la représentation. Chocolat chaud et guimauves sur le feu viendront combler les petits creux de l'après-midi. Le parc Grovehill est situé à l'angle de la 33e Avenue et de la rue Saint-Antoine.

Découvrir le ski de fond

À l'entrée du parc René-Lévesque, les adultes et les enfants souhaitant s'initier au ski de fond y trouveront des conseillers techniques, de l'équipement complet et du chocolat chaud. Les apprentis fondeurs s'exerceront sur le parcours La Riveraine, une piste des Sentiers du Grand Sud-Ouest, qui longe notamment les berges du parc René-Lévesque, célèbre pour ses sculptures en plein air. Le parc est situé au 398, chemin du Canal.

Toutes ces activités sont gratuites. Pour plus de renseignements, consultez lachine.ca.

