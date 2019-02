BMO Gestion d'actifs inc. lance trois FNB de répartition d'actifs, une nouvelle façon d'accéder aux FNB BMO





BMO lance également quatre FNB couvrant des secteurs comme les options d'achat couvertes de banques américaines, les obligations américaines à très court terme, les soins de santé américains et les actions du NASDAQ 100

MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds négociables en bourses (FNB) à répartition d'actifs axés sur la gestion du risque.

Les FNB de répartition d'actifs sont conçus pour aider l'investisseur à compléter ses placements existants au moyen d'une approche disciplinée et passive couvrant de vastes marchés :

BMO FNB conservateur (ZCON) : cible une exposition de 60 % en titres à revenu fixe et de 40 % en actions

BMO FNB équilibré (ZBAL) : cible une exposition de 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en actions

BMO FNB croissance (ZGRO) : cible une exposition de 20 % en titres à revenu fixe et de 80 % en actions

« Nous sommes toujours en quête de moyens d'aider les investisseurs à constituer de meilleurs portefeuilles », a déclaré Kevin Gopaul, chef - Fonds négociés en bourse, BMO Gestion mondiale d'actifs. « Ces FNB de répartition d'actifs offrent un accès efficace au marché à faibles coûts et procurent un accès inédit à notre gamme primée de FNB. »

M. Gopaul poursuit : « Les nouveaux FNB de répartition d'actifs offrent des expositions diversifiées et un rééquilibrage trimestriel, ce qui aide l'investisseur à rester sur le marché en adoptant une stratégie de gestion passive. »

De plus, BMO Gestion d'actifs inc. lance quatre FNB. L'offre de tous les nouveaux FNB est fermée et ils commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

FNB BMO obligations américaines à très court terme (ZUS.U, ZUS.V) : Ce FNB offre à l'investisseur une approche de placement en dollars américains prudente, en recourant à des obligations de sociétés libellées en dollars américains à échéance d'un an ou moins. Ce FNB peut servir soit à améliorer le rendement par rapport aux soldes de trésorerie, soit à effectuer une rotation défensive dans un portefeuille de titres à revenu fixe.

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (ZWK) : Ce FNB non couvert est conçu pour offrir à l'investisseur une appréciation du rendement de l'exposition aux banques américaines. Il fait partie de la gamme complète de FNB à options d'achat couvertes de BMO, et constitue un complément au FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK).

FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) : Ce FNB non couvert offre à l'investisseur un accès aux 100 principales sociétés non financières cotées au NASDAQ. Il peut être utilisé comme outil de gestion des devises en complément du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ).

FINB BMO équipondéré américain de la santé (ZHU) : Ce FNB non couvert est conçu pour offrir à l'investisseur un accès aux sociétés américaines du secteur de la santé, un secteur sous-représenté au Canada. Il peut également être utilisé comme outil de gestion des devises en complément du FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens (ZUH).

Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb .

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les FNB BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

NASDAQMD et NASDAQ-100 IndexMD sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »), et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

À propos des 10 ans de leadership des FNB BMO

Célébrant son dixième anniversaire, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada. Aujourd'hui, il gère 82 mandats et détient une part de marché de 31 pour cent au Canada. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active primés.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'un effectif diversifié très mobilisé, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 06:00 et diffusé par :