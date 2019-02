Réaménagement de l'avenue McGill College : un projet bien accueilli avec un potentiel structurant pour la ville et la métropole





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal rend public aujourd'hui le rapport de la consultation publique sur le réaménagement de l'avenue McGill College. Le rapport est disponible au ocpm.qc.ca/mcgillcollege .

L'intention de la Ville de Montréal de transformer l'ensemble de l'avenue McGill College, entre les rues Cathcart et Sherbrooke Ouest, pour en faire un vaste espace public reliant l'esplanade réaménagée de la Place Ville Marie à l'entrée principale de l'Université McGill, avait été annoncée en avril dernier. La Ville souhaite ainsi profiter de l'opportunité offerte par la mise en chantier de trois projets majeurs présentement à l'étape de planification ou de réalisation afin de procéder au réaménagement de l'avenue, soit l'implantation de la station McGill du Réseau express métropolitain (REM), le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest et le projet privé Nouveau-Centre (Place Ville-Marie, Centre Eaton et Place Montréal Trust). Le 1er août 2018, le comité exécutif confiait à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le mandat d'assurer la tenue d'une démarche de consultation pour la conception du futur aménagement de l'avenue McGill College.

Cette démarche de consultation en amont proposait, en plus des activités traditionnelles, d'expérimenter de nouvelles façons de solliciter la contribution des citoyens. Ainsi, près de 1 500 personnes ont été jointes grâce aux différentes activités proposées. La commission a reçu 33 contributions sous forme de mémoires écrits ou de présentations orales lors des audiences. Près de 500 personnes ont contribué en ligne. Finalement, plus de 200 interceptions in situ ont permis de bénéficier des savoirs d'usage citoyens.

La commission, dans son rapport rendu public aujourd'hui, conclue que de : « profiter des travaux en cours pour doter le centre-ville d'un espace public réaménagé, unique et dynamique qui met en valeur les vues sur le mont Royal est un projet bien accueilli avec un potentiel structurant pour la Ville et la métropole ». Selon elle, la nouvelle vocation de l'avenue McGill College devrait être de devenir la porte d'entrée symbolique du centre-ville de Montréal, un lieu de détente à l'ambiance distinctive afin de favoriser l'expérience déambulatoire, tout en réaffirmant son positionnement central par rapport aux réseaux des affaires, aux infrastructures de transport et aux espaces publics adjacents.

Les recommandations de la commission portent notamment sur l'insertion urbaine, l'animation et la programmation ainsi que sur la gouvernance du futur espace public. La commission recommande de conserver au futur aménagement le caractère d'avenue, tout en confortant les différentes ambiances existantes : une ambiance plus verdie vers le mont Royal, un espace partagé central et une ambiance plus minéralisée et animée près de l'Esplanade de la Place Ville Marie. Pour ce faire, elle recommande la création de deux nouvelles places publiques aux extrémités de l'avenue. Pour la commission, c'est aussi une occasion unique de mettre en scène de façon tridimensionnelle le Montréal contemporain : la ville intérieure, la ville à l'échelle du piéton, et le paysage urbain.

Le rapport fait aussi des recommandations en faveur d'un accès direct extérieur à la station du REM, de la place prépondérante au piéton et du partage harmonieux de l'avenue entre les différents usagers et modes de transports.

