L'ISAE-SUPAERO propose un nouveau MOOC introductif à la mécanique du vol





« ABC of Flight Mechanics : How Do Planes Fly?» : un MOOC dédié à la mécanique du vol

Le vol défie souvent l'intuition de l'animal terrestre que nous sommes. Comment vole un avion ? Comment le pilote peut-il en garder le contrôle ? À quelle hauteur dans le ciel peut-il s'élever ? Comment un pilote de chasse vole-t-il en tournant ?

Ce cours en ligne, en anglais, abordera par exemple la physique de l'atmosphère et les lois de Newton appliquées à l'avion, la question des forces de traction et de propulsion ainsi que la stabilité longitudinale.

Le MOOC « ABC of Flight Mechanics » s'adresse au grand public doté d'un certain niveau scientifique. Ceci étant, il sera toujours possible d'avoir différents niveaux de lecture, permettant ainsi à tous les profils de suivre le cours en faisant abstraction des développements mathématiques. Les étudiants de premier cycle en ingénierie aérospatiale, les stagiaires ainsi que les pilotes débutants et expérimentés, les journalistes et les professionnels du secteur de l'aéronautique (affaires, ingénierie, marketing, communication...) et tous les passionnés d'avion y trouveront une amélioration précieuse de leurs connaissances.

Plus d'informations ici

Début du MOOC : 25 mars 2019

NB : ce MOOC est dispensé en anglais

A propos de l'ISAE-SUPAERO

Leader mondial de l'enseignement supérieur pour l'ingénierie aérospatiale, l'ISAE-SUPAERO offre une gamme complète et unique de formations de très haut niveau : les formations ingénieur ISAE- SUPAERO et par apprentissage CNAM-ISAE, 1 master en ingénierie aéronautique et spatiale enseigné en anglais, 5 masters orientés recherche, 14 Mastères Spécialisés, 6 écoles doctorales.

Il développe une politique de recherche tournée vers les besoins futurs des industries aérospatiales ou de haute technologie avec lesquelles il a mis en place plus de dix chaires d'enseignement et de recherche.

L'ISAE-SUPAERO est membre fondateur de l'Université Fédérale de Toulouse, au sein de laquelle il anime l'axe aérospatial avec des initiatives comme le GIS microdrones ou le Centre spatial universitaire toulousain (CSUT). Il est également membre fondateur du Groupe ISAE (ISAE-SUPAERO, ISAE-ENSMA, ESTACA, Ecole de l'Air, Supmeca)

Sur le plan international, l'ISAE-SUPAERO coopère avec de grandes universités européennes (TU Munich, TU Delft, ETSIA Madrid, Politecnico Torino et Milano, KTH Stockholm, Imperial College, Cranfield,...), nord-américaines (Caltech, Stanford, Georgia Tech,UC Berkeley, EP Montreal...), latino-américaines et asiatiques.

L'ISAE-SUPAERO rassemble une centaine d'enseignants et chercheurs, 1800 professeurs vacataires issus du monde professionnel, et près de 1700 étudiants en formation initiale. Plus de 30 % de ses 650 diplômés annuels sont étrangers. Son réseau d'alumni s'appuie sur plus de 21500 anciens diplômés.

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 04:40 et diffusé par :