Posiflex présente à EuroCIS 2019 de nouveaux kiosques interactifs en libre-service et des produits innovants pour l'IdO dans le commerce de détail

Le groupe Posiflex ? une synergie de technologies informatiques de pointe pour les points de vente, les kiosques et l'industrie ? présentera son portefeuille de produits complet et ses dernières innovations à EuroCIS, le principal salon professionnel pour les technologies destinées au commerce au détail, du 19 au 21 février à Düsseldorf. Avec une stratégie produit axée sur l'IdO administré, le groupe Posiflex présentera des solutions intelligentes et connectées pour le commerce au détail avec intergiciel, système de télésurveillance et matériel entièrement intégrés.

« Je suis ravi de présenter le portefeuille du groupe Posiflex au marché européen », a déclaré Hans Peter Nüdling, responsable de la stratégie nouvellement nommé du groupe Posiflex. « Le groupe Posiflex fait référence aux marques collectives de l'entreprise, incluant Posiflex, Portwell et KIOSK Information Systems (KIOSK) ? le tout sous une même enseigne. Dans son ensemble, la société cible le domaine de l'IdO administré omnicanal et des sous-marchés verticaux clés comme le commerce de détail et l'accueil, la signalisation numérique, le médical et les jeux/paris sportifs. La fusion du savoir-faire du domaine acquis par les trois marques respectives, conjointement à l'immense infrastructure mondiale dans l'ingénierie et les opérations, aboutit à une solution véritablement unique avec un portefeuille de solutions hautement synergique pour l'IdO administré. »

Sur le stand du groupe Posiflex (Hall 9/C42), les visiteurs bénéficieront d'une expérience pratique du commerce de détail avec la gamme complète de points de contact de points de vente, en libre-service, pour la signalisation numérique et informatiques intégrés dans de multiples contextes de vente au détail. Les zones Fashion Boutique, Café et Cinema seront axées sur une solution pour point de vente. En mettant en relief la tendance de la mobilité et du libre-service dans le commerce de détail, le groupe Posiflex présentera le portefeuille de produits de kiosque et de solutions pour points de vente mobiles (mPOS) le plus complet/à l'abri du vieillissement, qu'aucun concurrent ne peut égaler ? jusqu'au processeur Intel® Coretm, et disponible aussi bien sur Android que sur Windows.

Par ailleurs, une zone « IoT 2.0 Corner » pour le commerce de détail de KIOSK et Portwell présentera des offres et solutions informatiques intégrées avec des partenaires commerciaux appréciés. Portwell fera des présentations de sa passerelle et de son panel PC industriels en tant qu'offres clés dans l'écosystème du commerce de détail intelligent. KIOSK et Beabloo présenteront une solution de signalisation numérique intelligente, illustrant son Active Customers Intelligence Suite en action. Elle exploite la technologie de reconnaissance faciale pour obtenir un contenu grand public optimisé, avec des analyses de données sur l'engagement client et des mesures d'augmentation des ventes. Un autre partenaire pour la solution KIOSK, Bitstop, présentera son tout dernier distributeur automatique de bitcoins, fournissant une plateforme simple en libre-service permettant au grand public d'acheter en quelques secondes du bitcoin en payant en espèces. Ces distributeurs automatiques de crypto-monnaies sécurisés permettent d'augmenter la fréquentation en magasin et de monétiser davantage les surfaces du commerce de détail.

KIOSK, qui jouit d'une réputation de longue date en tant que chef de file des solutions personnalisées en libre-service, dévoilera les dernières offres standardisées et modulaires de kiosques en libre-service du groupe. La série TK (conçue par KIOSK et fabriquée par Posiflex à Taïwan) est composée de plateformes modulaires, disponibles avec affichage 32 ou 21 pouces. Le modèle avec écran de 32 pouces, la série Paragon TK3200, convient parfaitement pour les commerces d'aliments et de boissons, le service rapide et la restauration décontractée à service rapide. Le modèle avec écran de 21 pouces, la série Stellar TK2100, permet des applications dans le commerce de détail comme les points de vente en libre-service, la gestion des programmes de fidélité, l'auto-enregistrement, la billetterie en libre-service et les commandes en ligne.

Le groupe Posiflex vous invite cordialement à lui rendre visite sur son stand (HALL9/C42) pour faire l'expérience de solutions avancées pour le commerce de détail qui augmentent l'efficacité, stimulent les profits et améliorent l'expérience client.

À propos du groupe Posiflex :

Posiflex conçoit et fabrique des solutions de point de vente de grande qualité depuis plus de 30 ans. Depuis 2016, la société a racheté KIOSK et Portwell, élargissant ses activités dans les offres de PC en libre-service et intégrées. Le groupe mondial Posiflex est bien positionné pour proposer des solutions B2B pour l'IdO administré de calibre mondial.

À EuroCIS, les solutions totales du groupe pour l'IdO administré seront complétées par le partenaire logiciel Beabloo, un leader des solutions de marketing numérique omnicanal et de l'analyse des mégadonnées. Le deuxième partenaire solution du groupe, Bitstop, est un chef de file industriel reconnu dans le domaine des distributeurs automatiques de bitcoins.

