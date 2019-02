Inside Secure annonce le succès de son augmentation de capital et clôture le financement de l'acquisition de Verimatrix





Inside Secure (Paris:INSD) (Euronext Paris : INSD), au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l'« Augmentation de Capital »).

Le montant final brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 22,5 millions d'euros et se traduit par l'émission de 18.908.211 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »).

Commentant ces résultats, Amedeo D'Angelo, président-directeur général d'Inside Secure, a déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui finalise le financement de l'acquisition de Verimatrix et remercions vivement les actionnaires pour leur soutien. Nous pouvons désormais nous concentrer sur la réalisation de l'acquisition de Verimatrix prévue d'ici la fin du mois de février 2019 et son intégration afin de créer un acteur majeur de la sécurité logicielle. »

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 8 février 2019, la demande totale s'est élevée à environ 23 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription de 102,1% :

16 003 689 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 84,64 % des Actions Nouvelles ;

la demande à titre réductible a porté sur 3 298 055 Actions Nouvelles et ne sera dès lors que partiellement allouée. 2 904 522 Actions Nouvelles (représentant 15,36% des Actions Nouvelles) seront ainsi réparties selon un coefficient de 0,863074698 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible.

Compte tenu du succès de l'Augmentation de Capital qui a été sursouscrite, One Equity Partners (« OEP ») n'a souscrit aucune Action Nouvelle au titre de sa garantie.

Le financement en fond propres de l'acquisition de Verimatrix a par ailleurs été complété par l'émission décidée le 23 janvier 2019 d'obligations remboursables en actions nouvelles (« ORA »), intégralement souscrite par OEP pour un montant nominal de 30 millions d'euros. OEP s'est engagé jusqu'au 28 janvier 2020, à conserver en « pleinement dilué » (i.e., en supposant les ORA remboursées en actions nouvelles de la Société) l'intégralité des actions nouvelles de la Société qui pourraient être émises sur remboursement des ORA, sous réserve d'exceptions classiques ainsi que du nombre d'actions qu'OEP serait autorisé à céder librement pour ne pas franchir le seuil des 30% du capital ou des droits de vote de la Société.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social de la Société après la réalisation de l'Augmentation de Capital est la suivante :

A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société s'élèvera à 25.210.949,20 euros, divisé 63.027.373 en actions d'une valeur nominale de 0,40 euro chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment C) des Actions Nouvelles interviendront le 20 février 2019. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010291245.

La Société a pris un engagement d'abstention jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires suivant la date d'émission des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Natixis a agi en tant que seul Coordinateur Global, Teneur de Livre et Chef de File au titre de l'Augmentation de Capital.

A propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com.

