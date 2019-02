Humanetics Innovative Solutions collabore avec SATT Conectus Alsace pour distribuer SUFEHM, développé par l'Université de Strasbourg





Humanetics est heureuse d'annoncer la signature d'un accord avec SAAT Conectus Alsace, la filiale de transfert de technologie, de l'Université de Strasbourg, afin de jouer le rôle de distributeur international pour la Modélisation par éléments finis de la tête de l'Université de Strasbourg (Strasbourg University Finite Element Head Model, SUFEHM). La SUFEHM est une modélisation de pointe, de la tête humaine détaillée, développée par l'Université de Strasbourg pour la prédiction des traumatismes crâniens. Grâce à ce nouveau partenariat, la SUFEHM sera désormais disponible à l'international sur tous les marchés clés.

La SUFEHM est utilisée principalement dans les applications automobiles pour l'évaluation de la sécurité en cas de collisions, mais a également été mise à profit dans d'autres activités de développement, en particulier pour la conception de casques de moto, vélo et militaires. Elle est reconnue comme proxy virtuel de premier plan, de la tête humaine, après avoir été validée dans de nombreuses conditions d'impact, et équipée des critères pertinents de lésions cérébrales au niveau tissulaire. L'Euro NCAP évalue actuellement les critères avancés des lésions cérébrales, calculés par SUFEHM Box, en vue d'une intégration dans son protocole d'évaluation.

Christopher O'Connor, le président et chef de la direction d'Humanetics, a commenté en ces termes, « Humanetics est impatiente de collaborer avec l'Université de Strasbourg en vue de promouvoir et de soutenir ce produit innovant sur tous les principaux marchés autour du monde. La SUFEHM complémente parfaitement notre portefeuille actuel de produits et optimise notre mission visant à réduire la gravité des accidents et éventuellement éliminer les décès liés aux collisions automobiles. Nous apprécions la confiance que l'Université de Strasbourg accorde à Humanetics avec cet outil crucial, susceptible de sauver des vies ».

Humanetics offre la SUFEHM avec la modélisation de la tête reliée à un modèle de mannequin par éléments finis, ou une application de bureau appelée SUFEHM Box qui exploite le modèle au niveau interne sur la base des accélérations saisies par l'utilisateur. Puisque la SUFEHM Box exploite le modèle au sein de l'application, aucune expérience utilisateur des éléments finis n'est exigée.

À propos de Humanetics Innovative Solutions

Depuis plus de 65 ans, Humanetics est le principal concepteur, fabricant et fournisseur de mannequins de simulation d'impact et d'équipements de calibrage, de capteurs et instruments de collisions, de services et équipements de tests de sécurité actifs, sur le marché mondial, pour les modèles de logiciels de simulation de collisions et de véhicules autonomes.

À propos de SATT Conectus Alsace

SATT Conectus Alsace représente pour les sociétés et les partenaires commerciaux le principal point d'accès à toutes les innovations et capacités de la recherche publique en Alsace, l'une des meilleures régions pour l'excellence de la recherche en France.

