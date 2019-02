LTI fait l'acquisition de la société basée en Allemagne, NIELSEN+PARTNER





Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE : LTI, BSE : 540005), une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques, a signé un accord définitif visant l'acquisition de NIELSEN+PARTNER (N+P), un spécialiste Temenos WealthSuite indépendant dont le siège se trouve à Hambourg en Allemagne.

N+P est un partenaire de premier plan de Temenos en Europe et dans l'Asie-Pacifique. La société est largement reconnue pour ses capacités de premier ordre concernant Temenos WealthSuite, notamment Triple'A Plus, Data Source et Channels. Bénéficiant d'une présence dans les principaux centres bancaires et de gestion de patrimoine, tels que la Suisse, le Luxembourg, et Singapour, N+P fournit également aux grandes entreprises des services de conseil en informatique, numériques et de génie logiciel.

Cette acquisition est en synergie avec l'acquisition de Syncordis annoncée par LTI en 2017. Syncordis est le principal spécialiste de la plateforme bancaire T24 Core de Temenos, avec une présence étendue en Europe, tandis que N+P a bâti une expertise exhaustive du front office de Temenos WealthSuite. Conjointement à Syncordis, N+P renforce les capacités de LTI en tant qu'expert international de la suite de produits de Temenos, et enrichit l'offre de la société pour ses clients bancaires. Suite à cette intégration, l'activité Temenos de N+P sera consolidée sous la marque de Syncordis, tandis que l'activité de génie logiciel fonctionnera et s'étendra dans le cadre de LTI Germany.

Sanjay Jalona, président et chef de la direction, chez LTI, a déclaré : « Temenos est le leader mondial du logiciel bancaire. C'est une activité dans laquelle nous connaissons une forte croissance depuis l'acquisition de Syncordis, et qui nous permet d'avoir des relations basées sur la confiance et de riches opportunités de ventes croisées. L'acquisition de N+P nous donnera la possibilité d'établir encore davantage LTI en tant qu'acteur incontournable sur le marché à la croissance rapide pour Temenos, et d'aider nos clients à naviguer dans leur parcours de transformation numérique. Je souhaite la bienvenue aux employés et aux clients de N+P dans la famille LTI ».

Et Manuel Brunckhorst, PDG de N+P, d'ajouter : « En joignant nos forces à celles de partenaires stratégiques et complémentaires tels que LTI et Syncordis, nous franchissons l'étape logique suivante pour accélérer notre croissance, accroître nos capacités et étendre nos services, à la fois pour Temenos et nos services de génie logiciel. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir et à la poursuite de notre aventure avec nos clients, nos employés et nos partenaires existants et à venir ».

Guillaume Desjonqueres, PDG de Syncordis a confié quant à lui : « Syncordis s'est développée à un rythme plus rapide depuis son acquisition par LTI. Avec l'acquisition de N+P par LTI, nous entrons dans une nouvelle phase, en élargissant nos offres Temenos et notre empreinte à l'extérieur de l'Europe. Conformément à notre vision stratégique, Syncordis et N+P fourniront ensemble avec LTI des services complets et innovants aux clients de Temenos dans le domaine bancaire et de la gestion de patrimoine, à l'échelle mondiale ».

Il s'agit de la quatrième acquisition par LTI depuis son inscription en bourse en 2016. En janvier 2019, la société a acquis Ruletronics, un cabinet de conseil spécialisé Pega.

À propos de LTI :

Larsen & Toubro Infotech (NSE : LTI, BSE : 540005) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques, qui permet à plus de 300 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 30 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui facilite leurs parcours dans les domaines du mobile, des réseaux sociaux, de l'analytique, de l'IdO et du cloud. Depuis notre création en 1997 comme filiale du groupe Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel, qui nous permet de résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe composée de plus de 27 000 collaborateurs permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Lntinfotech.com, ou suivez-nous sur @LTI_Global

À propos de Syncordis:

Syncordis S.A., une filiale en propriété exclusive de Larsen & Toubro Infotech (LTI), est un spécialiste pure-play des opérations bancaires essentielles, comptant plus de 150 consultants Temenos. Créée en 2004, Syncordis S.A. dispose de bureaux au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Inde, et offre des services de conseil en affaires et en informatique, axés exclusivement sur les solutions Temenos. Les services de mise en oeuvre, d'assistance, de surveillance et de support d'applications, de Syncordis aident ses clients à réduire les risques, accroître l'efficacité et améliorer la qualité de leurs systèmes bancaires. En matière de réalisations, Syncordis fait valoir une riche expérience internationale dans plus de 15 pays à travers l'Europe, l'Asie, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Afrique, notamment en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, en France, en Belgique et au Luxembourg. Pour en savoir plus, consultez le site www.syncordisconsulting.com

À propos de N+P:

N+P est une société de conseil en informatique spécialisée dans la mise en oeuvre, la personnalisation et l'exploitation de Temenos WealthSuite, et du génie logiciel en Allemagne. Avec des bureaux à Hambourg (siège), Zurich, Singapour, Luxembourg, Bruxelles, Sydney et Bangkok, N+P est fière de fournir un service exemplaire à ses clients et de s'associer à leurs opérations. La société réunit des années d'expérience, de fiabilité, de détermination et le sens des responsabilités envers ses engagements. Pour plus d'informations, consultez www.nundp.com

