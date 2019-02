ZAG élargit l'équipe dirigeante pour faire progresser sa direction stratégique et favoriser sa croissance





ZAG America, LLC, le studio indépendant international spécialisé dans le divertissement, et qui développe des séries TV, des films et des plateformes numériques de classe mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination de Manuel Torres Port au poste de directeur de la stratégie de marque, de ZAG. À ce poste nouvellement créé, Manuel Torres Port sera responsable de la gestion des franchises de marques, notamment des produits numériques et des jeux, des produits grand public, des expériences et des événements en direct. Il dirigera également un portefeuille complet de nouvelles propriétés intellectuelles, telles que le phénomène international « MiraculousTM : les aventures de Ladybug et Chat Noir » dont la saison 3 devrait débuter au début de 2019. Manuel Torres Port, avec le soutien de l'équipe dirigeante nouvellement désignée de ZAG, contribuera à la prochaine phase de croissance de la société, en s'appuyant sur la vision narrative de ZAG, l'appréciation de son public et le développement des personnages dans l'ensemble des franchises. Il relèvera directement de Jérémy Zag, le fondateur et PDG de ZAG.

« Compte tenu de la croissance internationale rapide de 'Miraculous', notamment des saisons 3 à 5 en production, des films, des actions en direct, et de la propriété intellectuelle encore plus originale, ZAG HEROEZ, en production, je pense qu'il est crucial de poursuivre l'expansion de notre siège de Santa Monica en lui incluant la direction des franchises de marques mondiales. Manuel Torres Port est le leader idéal qui apportera à l'équipe à la fois sa sagesse et plus de 25 ans d'expérience au service des produits grand public », a déclaré Jérémy Zag, fondateur et PDG de ZAG. « La principale mission de Manuel Torres Port chez ZAG sera de s'assurer que nous disposons des procédés et de la structure adaptés à notre développement et à l'évolution de nos marques vers de nouvelles catégories, de nouveaux circuits et marchés. Vu la rapide expansion de ZAG sur de nouvelles plateformes, son expérience dans le développement de la stratégie, de la planification des feuilles de route, des partenariats et des produits grand public a exactement le calibre que nous recherchons pour contribuer à stimuler notre croissance. »

Avant de rejoindre ZAG, Manuel Torres Port occupait encore tout récemment le poste de vice-président exécutif pour les produits grand public à l'international, chez NBCUniversal, Inc. où il a participé au développement et à la direction des initiatives liées aux produits grand public, pour plusieurs franchises parmi les plus solides du secteur. Il possède une profonde expertise en matière de licences, et dans le développement des produits, la fabrication, la gestion des catégories, la gestion des franchises et la vente au détail d'un large éventail de produits grand public. Il a également dirigé des initiatives de produits grand public dans le cadre de ses responsabilités de vice-président senior, chargé de la division Jouets et Éditions mondiales, chez Nickelodeon, et de la supervision des opérations régionales et locales de Nickelodeon et d'autres studios.

En plus de la nomination de Manuel Torres Port, ZAG étoffe son équipe de direction avec l'arrivée de dirigeants de premier plan, Julian Zag, Liz Grampp et Ian Lambur, qui rejoignent ZAG en mettant l'accent sur les nouvelles opportunités de croissance.

Julian Zag a été nommé vice-président exécutif des Opérations mondiales, et il partagera son temps entre ZAG Santa Monica et les bureaux internationaux de ZAG, afin de superviser les opérations et la stratégie du groupe tout en développant l'expansion de ZAG vers de nouveaux créneaux.

Liz Grampp a rejoint ZAG en tant que première vice-présidente, responsable du Marketing du studio et des franchises, afin de superviser le développement des marques du portefeuille, le marketing des contenus, la stratégie avec les médias et les relations publiques sur l'ensemble des marques et des communications d'entreprise. Ian Lambur a été nommé premier vice-président, responsable de la distribution et des coproductions à l'international. Ian Lambur occupait auparavant les fonctions de premier vice-président chargé de la distribution mondiale, chez The Jim Henson Company.

Jérémy Zag est également heureux d'accueillir chez ZAG son ami et ancien dirigeant de Bandai, Jose Antonio Vargas, au poste de conseiller. « Jose Antonio Vargas a joué un rôle clé dans la constitution de notre nouvelle équipe », a confié Jérémy Zag. « Il continue de nous apporter un avis digne de la plus grande confiance, à l'heure où ZAG se lance dans cette nouvelle phase de croissance. »

À propos de ZAG

ZAG America, LLC est un studio indépendant international, spécialisé dans le divertissement, et qui développe des séries TV, des films et des plateformes numériques de classe mondiale. Depuis sa fondation, ZAG puise sa force dans des personnages fascinants, une imagination sans limites et des sujets narratifs magistraux animés par des partitions musicales originales. La société détient des oeuvres de divertissement de classe internationale, sous le label ZAG HEROEZ, telles que Miraculoustm : les aventures de Ladybug et Chat Noir, et les titres en préparation de Power Players (2019), et de Ghost Force. Créée en France en 2009 par le réalisateur et compositeur visionnaire, Jérémy Zag, la société a négocié son développement aux États-Unis entre 2012 et 2017, où il a établi le siège de sa créativité, le fameux « ZAG Lab » et la direction des franchises de marques mondiales, à Santa Monica en Californie, en s'appuyant sur le développement de contenu au-delà des écrans, pour s'investir dans des marques de mode et de style de vie couvrant un large éventail de points de contact.

ZAG America continue d'enrichir l'héritage de la société avec le succès phénoménal de l'animation mondiale, Miraculoustm : les aventures de Ladybug et Chat Noir, la série référence de la société, qui participe à l'établissement du label de la marque ZAG HEROEZ. Suite au succès de Miraculoustm : les aventures de Ladybug et Chat Noir, le Studio ZAG a été désigné en 2016 « pépite de l'année », sur le Réseau d'animation mondial (World Animation Network), par Animation Magazine. Miraculoustm : les aventures de Ladybug et Chat Noir a également été désigné « Meilleure série animée » lors du Prix du choix des Ados (Teen Choice Awards), en 2018.

Pour de plus amples informations sur ZAG et les oeuvres cultes de la société, veuillez consulter : www.zag-inc.com.

