Sterlite Power fait une incursion dans le secteur des systèmes de stockage sur batterie raccordés au réseau





MUMBAI, Inde, February 15, 2019 /PRNewswire/ --

La société a soumis des offres pour deux projets à l'invitation de Salt River Project (SRP) en Arizona , États-Unis

, États-Unis Les offres soumises prévoient une capacité cumulée de 400 MW

La solution satisfait les besoins en matière de capacité et d'énergie du fournisseur d'électricité, y compris pour les services auxiliaires

Sterlite Power a soumis des offres pour deux projets de stockage dans le cadre de l'appel d'offres récemment conclu par le fournisseur d'électricité Salt River Project. Cet événement marque la première incursion de Sterlite Power sur le marché des systèmes de stockage d'énergie sur batterie raccordés au réseau (BESS). Les BESS raccordés au réseau atteignent rapidement la rentabilité commerciale pour les fournisseurs d'électricité du monde entier, étant donné que les coûts totaux de ces systèmes ont chuté d'environ 60 % au cours des cinq dernières années. À mesure que les réseaux électriques intègrent une part croissante d'énergie renouvelable dans leur empreinte, les solutions BESS s'avèrent nécessaires pour une transition fiable et harmonieuse. Ces systèmes offrent des services essentiels, tels que l'écrêtage des pointes et les services énergétiques et auxiliaires qui seront nécessaires sur des réseaux qui emploient de plus en plus d'énergies renouvelables.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg )



Pratik Agarwal, PDG du groupe Sterlite Power, a déclaré : « Les systèmes de stockage d'énergie sur batterie sont cruciaux pour réaliser la révolution des énergies renouvelables de manière fiable dans le monde entier. Alors que leur coût chute rapidement, nous croyons que ces systèmes feront partie intégrante de la planification et du développement des réseaux électriques à l'avenir. Notre incursion dans le secteur des systèmes de stockage sur batterie raccordés au réseau nous permettra de garder une longueur d'avance sur l'adoption de cette technologie et de continuer à aider l'humanité en offrant un accès fiable à l'électricité. »

Les BESS sont l'un des systèmes les plus simples à utiliser, ce qui fait leur attrait pour les exploitants de réseaux électriques. Outre leur flexibilité opérationnelle, les émissions nettes négatives de ces systèmes sont un facteur important qui contribue à leur adoption. Étant donné l'expérience dont Sterlite Power dispose en matière de mise en service et d'exploitation de réseaux de transmission, la société comprend que l'adoption des solutions BESS est inévitable à terme pour les réseaux électriques du monde entier.

À propos de Sterlite Power

Sterlite Power est l'un des principaux promoteurs d'infrastructures de transport d'énergie au monde, fort de projets comptant plus de 12 500 km de circuits et de 20 500 MVA en Inde et au Brésil. Sterlite Power propose également des solutions pour la mise à niveau, l'amélioration et le renforcement des réseaux existants, grâce à un portefeuille de conducteurs électriques, de câbles THT (très haute tension) et OPGW (câbles de garde à fibres optiques), à la pointe du secteur. La société a établi de nouvelles normes qualitatives dans le secteur, grâce à des technologies de pointe et des financements innovants. Sterlite Power parraine également IndiGrid, le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») du secteur de l'énergie en Inde, coté à la BSE et à la NSE.

Contact avec les médias :

Balaji Krishnaswami

Téléphone : +91-9971757474

Courriel : balaji.krishnaswami@sterlite.com



Pour plus de détails, rendez-vous sur : http://www.sterlitepower.com





Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 22:00 et diffusé par :