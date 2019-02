Déclaration - Le gouvernement du Canada réagit à l'audience de la Cour de la Saskatchewan sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre





REGINA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a fait la déclaration suivante à l'issue de l'audience de la Cour d'appel de la Saskatchewan sur la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre du Canada :

« Le gouvernement du Canada sait qu'en cette période critique, nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire dans la lutte contre les changements climatiques. Nous remercions la Cour d'appel de la Saskatchewan d'avoir entendu la grande diversité de voix, notamment celles des agriculteurs, des professionnels de la santé, des jeunes, des économistes, des peuples autochtones et des groupes environnementaux qui appuient la prise de mesures pour l'action climatique en garantissant que la pollution aura désormais un coût. Tout au long de l'audience, les parties favorables ont insisté sur le fait que les changements climatiques constituent une urgence nationale et mondiale et que le Canada, y compris l'ensemble des provinces et des territoires, doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et continuer à bâtir une nouvelle économie fondée sur l'énergie propre. »

« Les émissions cumulatives de gaz à effet de serre sont un enjeu d'ordre national. La pollution par le carbone n'a aucune frontière. La tarification de la pollution par le carbone est une façon pratique et abordable de réduire les émissions. Elle permet aussi de veiller à ce que les Canadiens puissent en bénéficier. Cette année, une famille saskatchewanaise admissible de quatre personnes recevra 609 $ dans le cadre du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

La tarification de la pollution par le carbone est une part importante du plan du Canada et constitue une mesure pratique et abordable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle contribuera à soutenir nos collectivités, à protéger notre planète et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

