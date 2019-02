Guidewire lance l'environnement d'intégration pour développeur DevConnect





Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme sectorielle sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurance multirisques (Property and Casualty, P&C), a annoncé aujourd'hui le lancement de son environnement pour développeurs de l'écosystème, DevConnect, qui vient compléter la Marketplace florissante de la société. Guidewire DevConnecttm fournit un jeu d'outillage, d'IPA, de services d'affaires, et de documents regroupés dans des Kits de développement logiciel (Software Development Kits, SDK) que les partenaires de la solution PartnerConnect de Guidewire utilisent pour développer des modules complémentaires pour les produits de la Guidewire InsurancePlatformtm. Les modules complémentaires de l'InsurancePlatform développés via DevConnect profitent aux assureurs car ils fournissent un accès rapide à des solutions innovantes qui les aident à optimiser, intensifier et différencier leur activité.

« Qu'il s'agisse de technologies émergentes, de technologie d'assurance ou de systèmes essentiels, les assureurs recherchent des façons d'accélérer la fourniture de capacités technologiques de pointe. Proposer un cadre d'intégration solide et un accès « Plug and Play » aux solutions clés permet aux assureurs d'évaluer et de déployer plus rapidement ces solutions, ce qui accélère la réalisation de leur bénéfice », a déclaré Martina Conlon, vice-présidente exécutive de la Recherche et du Conseil et responsable de la pratique professionnelle pour le multirisque chez Novarica.

« L'addition de DevConnect est une évolution prometteuse de notre Marketplace, » a déclaré Anirban Bardalaye, responsable de l'écosystème plateforme et de la Marketplace chez Guidewire. « Nous sommes ravis d'accueillir notre groupe inaugural de partenaires DevConnect*, et notamment : Livegenic et Ontellus, et avons hâte de mettre leurs modules complémentaires à la disposition de nos clients. »

Guidewire a également annoncé une Marketplace améliorée pour assureurs dont l'expérience utilisateur simplifiée comprend une recherche améliorée, laquelle permet aux assureurs de découvrir plus facilement les nouveaux modules complémentaires et les intégrations certifiés DevConnect.

« Nous sommes ravis du potentiel offert par Guidewire Marketplace et DevConnect, » a déclaré Jim Korcykoski, vice-président principal et directeur de la technologie d'entreprise chez Nationwide. « Nous pensons qu'avec cet accélérateur stratégique, les assureurs combineront plus facilement les produits de sociétés tierces avec leurs systèmes essentiels Guidewire. »

Avec Guidewire DevConnect, les fournisseurs de solutions peuvent :

Faire émerger leurs capacités et services innovants en les intégrant harmonieusement aux applications Guidewire déployées au coeur des opérations des assureurs ;

Développer plus rapidement des modules complémentaires, dans un environnement de développement et de test dédié, sans avoir à apprendre les détails complexes des logiciels Guidewire ;

Publier facilement des modules complémentaires validés sur Guidewire Marketplace, la vitrine officielle où plus de 350 assureurs recherchent des solutions intégrées pour compléter leurs mises en place de l'InsurancePlatform ; et

Assister rapidement les assureurs exploitant diverses versions des produits Guidewire tout en leur garantissant des mises à jour d'une fidélité totale grâce à une architecture découplée.

Et M. Bardalaye de conclure : « DevConnect permet aux fournisseurs de solutions de publier plus facilement des modules complémentaires validés. Et l'expérience Marketplace améliorée simplifie pour les assureurs la découverte, l'évaluation et le déploiement des modules complémentaires souhaités. C'est ce qui distingue vraiment Guidewire Marketplace de ses concurrents. »

Les fournisseurs de solutions intéressés à rejoindre Guidewire PartnerConnect et notre communauté DevConnect sont priés de contacter notre équipe Solution Alliances ici.

*DevConnect se focalise initialement sur les services d'indemnisation du marché nord-américain. Les modules évolueront pour inclure les fournisseurs dont les applications s'adressent à d'autres services d'assurance ainsi qu'à d'autres régions.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurance multirisques (Property and Casualty, P&C) pour s'adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons le logiciel, les services et l'écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d'exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com, et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Tous les produits mentionnés dans les présentes sont des produits Guidewire. Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, consultez le site https://www.guidewire.com/legal-notices.

