Bunzl Canada se positionne pour une forte croissance au Québec





Le leader national de la distribution continue d'investir dans les technologies, les installations et le personnel

BURLINGTON, ON, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui la poursuite de son programme d'investissement dans ses activités au Québec. La société a acquis plusieurs entreprises dans la province depuis 2015 dans le but de développer ses activités sur les marchés de la vente en gros et de la distribution directe.

«Le Québec est un marché très stratégique pour Bunzl», a déclaré le président de Bunzl Canada, John Howlett. «Nous avons construit une véritable plate-forme nationale de distribution et de vente en gros pour servir nos clients d'un océan à l'autre. Notre présence au Québec est essentielle pour nous permettre de fournir un niveau de service cohérent et réactif sur lequel repose leurs entreprises, partout au pays. »

Bunzl Canada fournit une vaste gamme de produits et d'équipements de nettoyage et d'hygiène, d'emballages alimentaires et de détail, de produits de sécurité et de fournitures industrielles aux entreprises partout au Canada. Reconnue pour sa culture de l'innovation, elle a mis au point un certain nombre de technologies exclusives et novatrices au Québec. La société investit continuellement dans de nouveaux équipements, dans la formation et dans la technologie pour améliorer la sécurité des employés et des lieux de travail et a récemment mené un certain nombre de campagnes de recrutement de personnel dans toute la province.

Les installations de Bunzl Canada au Québec sont réparties dans plusieurs centres, notamment à Montréal, Québec, Boucherville, Lachine et Saint-Hyacinthe.

«Saint-Hyacinthe est le site d'Emballages Maska, qui fait partie de notre réseau de commerce de gros au Québec», a déclaré M. Howlett. «Malheureusement, le nouveau propriétaire de l'immeuble que nous occupons a l'intention d'y emménager lorsque notre bail expirera en 2020. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux locaux qui nous permettront de servir nos clients existants tout en poursuivant la croissance et l'expansion.»

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, les emballages alimentaires et de détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale, chaque jour. La société apporte à ses clients les avantages d'un approvisionnement mondial, d'une innovation de produit et d'une envergure nationale combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie de l'industrie. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social est situé à St. Louis, Missouri, est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et de sous-traitance basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Caraibes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à bien d'autres utilisateurs.

