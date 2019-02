Première apparition canadienne à Toronto pour le véhicule concept INFINITI QX Inspiration





Le QX Inspiration laisse entrevoir le futur design de la gamme électrique haute performance d'INFINITI.

Il est l'oeuvre du Canadien Karim Habib, directeur général du design, INFINITI Motor Company, Ltd.

TORONTO, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nouveau concept de VUS intermédiaire INFINITI QX Inspiration fait aujourd'hui ses débuts chez nous au Salon international de l'auto du Canada (SIAC), à Toronto. Ce nouveau véhicule concept marque le commencement d'une nouvelle ère de design infusée des plus récentes technologies.

« Le QX Inspiration laisse entrevoir le futur design de la gamme électrique INFINITI, qui verra le jour très prochainement, explique Adam Paterson, directeur général, INFINITI Canada. Celle-ci offrira des performances élevées, des émissions ultrafaibles et une grande autonomie. Nous sommes ravis de présenter le concept INFINITY QX Inspiration pour la première fois au Canada, pays d'adoption du directeur général du design d'INFINITI, Karim Habib. »

Le QX Inspiration , un VUS intermédiaire conceptuel, est un avant-goût du premier véhicule entièrement électrique d'INFINITI. Pour cette entreprise axée sur l'innovation en technologies et en propulsion, l'électrification est venue naturellement. Le prototype reflète le plan d'INFINITI de lancer une gamme de véhicules électriques haute performance qui promettent une conduite stimulante et une grande autonomie. Les véhicules INFINITI de l'avenir seront dotés de groupes motopropulseurs électriques, e-POWER et hybrides de performance.

Les lignes inédites du QX Inspiration reflètent la puissance et le caractère des groupes motopropulseurs électriques. Le nouveau véhicule concept établit un précédent pour la première voiture INFINITI entièrement électrique produite en série et montre comment l'architecture et les technologies d'aujourd'hui influencent le design moderne de la marque.

L'intérieur du QX Inspiration est fini à la main au moyen de techniques traditionnelles japonaises. La nouvelle plateforme électrique a permis de concevoir un habitacle spacieux aux airs de salon suivant l'approche d'hospitalité japonaise omotenashi, où la technologie s'intègre pour créer un environnement accueillant tout en aidant le conducteur et en gardant les passagers branchés sur le monde.

Le QX Inspiration a reçu les distinctions « Best Concept Vehicle », « Best Designed Interior » et « Innovative Use of Color, Graphics or Materials » remis par les designers automobiles de renom formant le collectif EyesOn Design . Ces prix ont été remis à l'équipe de Karim Habib lors du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord 2019, où le QX Inspiration était présenté en primeur mondiale.

EyesOn Design rassemble plus de 30 membres, parmi lesquels des directeurs du design de fabricants automobiles, actifs ou retraités, et des responsables de départements en design de transport d'écoles d'art réputées.

Débuts régionaux pour les éditions Q50 I-LINE et Q60 I-LINE, une exclusivité canadienne

À Toronto, les visiteurs du salon de l'auto pourront voir les nouveaux modèles édition spéciale de la berline Q50 et du coupé Q60. Nommées « I-LINE », pour « Inspired Line » (gamme inspirée), ces éditions ont été conçues au Canada et sont en vente dès aujourd'hui, chez les concessionnaires d'ici.

Inspirés de la version RED SPORT de la Q50 et du Q60, les deux modèles I-LINE sont dotés du moteur V6 biturbo de 3,0 l d'INFINITI, qui développe 400 chevaux à 6 400 tr/min et un couple maximal de 350 lb-pi de 1 600 à 5 200 tr/min. Voici leurs autres caractéristiques :



Calandre sport noire INFINITI

Jantes importées de 19 po (Q50) et 20 po (Q60) à fini noir brillant

Becquet arrière en fibre de carbone

Emblème I-LINE exclusif

« Nous sommes ravis de présenter les éditions I-LINE, qui donneront naissance à une sous-marque d'INFINITI Canada, déclare M. Paterson. Nous allons partir du moteur primé et de l'excellence technique de la Q50 et du Q60 pour proposer des modèles qui iront encore plus loin sur le plan du style. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site INFINITInews.com .

INFINITI

INFINITI Motor Company Ltd. a son siège social à Hong Kong et est représenté dans 50 marchés partout dans le monde. La marque INFINITI a été lancée en 1989. L'ensemble de ses véhicules haut de gamme est actuellement construit dans des usines situées au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. INFINITI envisage également d'étendre ses capacités de fabrication au Mexique d'ici 2017. Les studios de design INFINITI sont situés à Atsugi-Shi près de Yokohama, à Londres, à San Diego et à Beijing. INFINITI est en train de conduire une offensive commerciale majeure. INFINITI est actuellement au coeur d'une importante campagne de lancement de produits. La marque a été largement saluée pour son design emblématique et ses technologies d'aide à la conduite novatrices.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur INFINITI, l'Expérience globale INFINITIMD et ses technologies de pointe, visitez le site INFINITI.ca .

Pour connaître les dernières nouvelles sur INFINITI, veuillez consulter le site INFINITINews.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube .

