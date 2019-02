Aînés : Mettez plus d'argent dans vos poches lors de la période des impôts!





OTTAWA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - En tant qu'aîné, vous pourriez être admissible à de nombreux crédits et prestations pour la période des impôts. Suivez les conseils de l'Agence du revenu du Canada et assurez-vous de recevoir tout ce à quoi vous avez droit.

Obtenez de l'aide gratuite pour faire vos impôts

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'organismes communautaires pourraient vous aider gratuitement à faire vos impôts. Les comptoirs de préparation des déclarations de revenus sont habituellement ouverts à partir de février jusqu'à la fin d'avril, et certains sont même ouverts toute l'année. Il vous suffit de trouver un comptoir près de chez vous.

Protégez-vous contre les arnaques fiscales

Un courriel, une lettre ou un appel provenant supposément de l'Agence vous semble louche? Si l'on vous demande des renseignements personnels, comme votre numéro de carte de crédit, de compte bancaire ou de passeport, il s'agit d'une arnaque. Sachez comment vous protéger.

Demandez les prestations, crédits et déductions

Voici les prestations, déductions et crédits les plus courants pour les aînés :

Pour obtenir d'autres renseignements fiscaux pour les aînés, allez à Changements à vos impôts quand vous prenez votre retraite ou lorsque vous atteignez 65 ans

Soyez branché

Suivez l'Agence sur :

Facebook

@AgenceRevCan

LinkedIn

YouTube

listes d'envoi électronique

fils RSS

Soyez branché

Personnes-ressources pour les médias

Texte de l'infographie

Aînés : Mettez plus d'argent dans vos poches lors de la période des impôts! En cette période des impôts : obtenez de l'aide gratuite pour faire vos impôts

protégez-vous contre les arnaques

demandez les prestations, crédits et déductions

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 17:21 et diffusé par :