Le gouvernement du Canada investit dans les ports de pêche et de plaisance dans le sud-ouest de l'Ontario





ERIEAU, ON, le 14 févr. 2018 /CNW/ - Les collectivités partout au Canada sont soutenues par les ports pour petits bateaux qui offrent à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles. Étant donné que ce secteur emploie environ 44 000 Canadiens, le gouvernement du Canada réalise des investissements afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux, et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants en vue d'améliorer la situation des collectivités locales.

Le député de York-Sud ? Weston et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ahmed Hussen, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 2,76 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de trois ports pour petits bateaux en Ontario, dans les collectivités de Rondeau (Erieau), de Wheatley, et de la ville de Lakeshore.

Nous investissons 1,66 million de dollars dans le port de Rondeau (Erieau), un grand port de pêche commerciale sur le lac Érié, qui est le port d'attache de dizaines de bateaux de pêche commerciale locaux et de passage. Le projet consistera à remplacer les pieux de bois existants par des pieux en tubes d'acier de quatre jetées, et à remplacer le tablier en béton de six jetées. Le projet a été attribué à East Elgin Concrete Forming. Les travaux ont débuté au cours de l'automne 2018 et se termineront d'ici mars 2019.

Le financement de 244 000 dollars du Programme des ports pour petits bateaux sera consacré au port de Wheatley, le plus grand port de pêche en eau douce du monde et le plus grand port de pêche commerciale de la Région du Centre et de l'Arctique. Cet investissement servira directement à la remise en état d'un mur de pieux de bois et à un nouveau tablier en asphalte, ce qui permettra de prévenir la détérioration par l'érosion du mur nouvellement remis en état. Le projet a été attribué à Goodreau Excavating et la construction devrait commencer en février 2019.

Un autre investissement important du budget de 2018, évalué à 860 000 dollars, est consacré au projet de reconstruction de l'installation de la rivière Thames du port pour petits bateaux. East Elgin Concrete Forming Limited a été le soumissionnaire retenu pour ce contrat, qui comprendra la réfection de sections des murs de quai à caisson de bois au moyen de nouveaux murs de palplanches d'acier, une couverture de béton, des réparations à la rampe de mise à l'eau et un nouveau terrain de stationnement asphalté. Les travaux de construction sont en cours et seront terminés d'ici la fin mai 2019. Une fois les travaux de réparation terminés, Ports pour petits bateaux transférera la propriété des installations de la rivière Thames à la Ville de Lakeshore.

« Nous avons entendu les gens de Rondeau (Erieau), de Wheatley et de la ville de Lakeshore, et nous investissons dans ces trois ports pour aider l'industrie de la pêche commerciale et les industries locales des loisirs et du tourisme. Nous investissons dans les gens, que nous favorisons la croissance inclusive et que nous bâtissons des collectivités plus fortes et plus sécuritaires. Les travaux réalisés permettront non seulement de renouveler et d'entretenir les infrastructures essentielles à la région, mais aussi de stimuler les possibilités d'emploi et de développement qui profiteront aux pêcheurs et à leurs familles, aux habitants et aux visiteurs, tout en appuyant nos collectivités locales. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre gouvernement fait des investissements sans précédent pour bâtir les collectivités du 21e siècle. Aujourd'hui, nous annonçons des investissements dans trois ports pour petits bateaux de l'Ontario. Ces investissements soutiennent l'industrie de la pêche?un secteur économique clé qui aide à soutenir les collectivités côtières partout au pays. Les investissements qui contribuent à améliorer les collectivités sont une priorité pour notre gouvernement. Lorsque nous investissons dans une collectivité, les Canadiens et l'économie canadienne en bénéficient.»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Programme des ports pour petits bateaux a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale. Le programme vise également à transférer la propriété des ports de plaisance ou des ports à faible activité partout au Canada à des tiers intéressés qui sont les mieux placés pour les exploiter efficacement et répondre aux besoins des habitants et de l'économie locale.

Les ports pour petits bateaux offrent un appui essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à près de 3,4 milliards de dollars en 2017.

Wheatley est un grand port de pêche commerciale de base de classe « A » sur le lac Érié qui est loué et géré par l'Administration portuaire de Wheatley . C'est le plus grand port de pêche en eau douce du monde et le plus grand port de pêche commerciale de la région du Centre et de l'Arctique. Wheatley est le port d'attache de 30 à 35 bateaux de pêche commerciale et de 18 à 24 bateaux de passage. Les débarquements annuels de Wheatley s'élèvent à environ 6 963 tonnes et ont une valeur d'environ 9,7 millions de dollars.

Rondeau est également un grand port de pêche commerciale de classe « A » sur le lac Érié qui est géré par l'Administration portuaire d'Erieau. Ce port est le port d'attache d'environ 13 à 17 bateaux de pêche commerciale et de 8 à 12 bateaux de pêche commerciale de passage. Les débarquements annuels à Rondeau s'élèvent à environ 3 995 tonnes et ont une valeur d'environ 5,9 millions de dollars.

L'installation de port pour petits bateaux de la rivière Thames (connue localement sous le nom de Lighthouse Cove Pier) est un port de plaisance situé à l'embouchure de la rivière Thames, directement adjacent au lac Sainte-Claire, dans la ville de Lakeshore, en Ontario. Les travaux au port de la rivière Thames comprendront la remise en état de sections de murs de quai à caisson de bois au moyen de nouveaux murs en palplanches d'acier, une couverture de béton, la réparation de la rampe de mise à l'eau des bateaux et un nouveau terrain de stationnement asphalté

Pour de plus amples renseignements sur le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada : http://www.dfo-mpo.gc.ca/sch-ppb/home-accueil-fra.htm

