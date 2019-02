Le VUS EQC de Mercedes-Benz fait sa première canadienne au Salon international de l'auto du Canada (SIAC)





Première canadienne du premier véhicule entièrement électrique de Mercedes-Benz

Lancement de l' application « EQ Ready » pour aider les consommateurs à déterminer s'ils sont des candidats appropriés pour la mobilité électrique

Autres attractions vedettes, dont la Berline de Classe A et la Classe A à hayon, le Coupé Mercedes-AMG GT 4 portes et un nouveau VUS GLE qui va vraiment donner un spectacle

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le premier véhicule entièrement électrique de Mercedes-Benz, le VUS EQC, fera sa première canadienne au Salon international de l'auto du Canada (SIAC). Ce véhicule est le précurseur de la marque de Mercedes-Benz consacrée à la mobilité électrique, EQ. Il sera exposé du 15 au 24 février au Palais des congrès du Toronto métropolitain, avec d'autres modèles phares comme la Berline de Classe A et la Classe A à hayon - de nouveaux produits Mercedes-Benz dans la catégorie compacte -, ainsi que le Coupé AMG GT 4 portes - une voiture de sport qui allie performances d'une voiture de course et commodité au quotidien - et un VUS GLE « dansant » tout à fait unique qui donnera vraiment un spectacle pour les visiteurs du SIAC.

« Notre kiosque au SIAC fait vraiment ressortir l'étendue de notre gamme et les options attrayantes que nous offrons dans tant de segments du marché. Nous sommes emballés à l'idée de bientôt ajouter des options entièrement électriques à cet éventail de produits. Notre gamme EQ - et la première canadienne du VUS EQC - est l'une des principales attractions du salon cette année », déclare Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Avec sa combinaison impressionnante de qualité, de sécurité, de confort, de design et de technologie, l'EQC offre tout ce que les conducteurs attendent de Mercedes-Benz - maintenant avec un groupe motopropulseur électrique. Arrivant au Canada début 2020, ce véhicule est le précurseur de notre gamme EQ qui, d'ici 2022, aura été élargie pour inclure des options entièrement électriques dans tous les segments clés du marché, de la smart aux grands VUS. »

En tant que premier véhicule entièrement électrique de la gamme EQ de Mercedes-Benz, l'EQC incarne le langage stylistique du « luxe avant-gardiste », qui est caractérisé par un contraste entre des éléments numériques et analogiques. Avec ses proportions musclées, sa ligne de toit tendue et son toit au profil arrière cintré de style coupé, l'EQC est classé comme un VUS multisegment. Il est mû par un tout nouveau système d'entraînement comportant des chaînes cinématiques électriques compactes à chaque essieu, qui lui confèrent les caractéristiques de conduite d'un véhicule à traction intégrale. Ensemble, ces moteurs génèrent une puissance d'environ 402 ch et un couple maximal combiné de 564 lb-pi. L'EQC est équipé de Mercedes me connect, qui permet aux clients d'accéder facilement aux bornes de recharge gérées par de nombreux fournisseurs, rendant ainsi la mobilité électrique pratique et adaptée à la conduite quotidienne.

Êtes-vous prêts pour l'électromobilité ?

En conjonction avec la première canadienne de l'EQC, Mercedes-Benz Canada a lancé l'application EQ Ready, une application gratuite qui est disponible en téléchargement pour Android ou iOS . Facile à utiliser, cette application aide les Canadiens à déterminer s'ils sont prêts pour la mobilité électrique. Par le biais d'un téléphone intelligent, elle enregistre les distances parcourues à bord d'un véhicule, analysant les comportements de mobilité individuels et combinant les données avec des variables comme la température et le terrain, pour montrer aux utilisateurs comment leur comportement de conduite habituel influencerait l'état de charge des véhicules électriques de la gamme EQ.

« Alors que nous nous préparons à commercialiser notre première Mercedes-Benz entièrement électrique sur le marché canadien, nous comprenons que de nombreux Canadiens ont encore des inquiétudes au sujet de l'autonomie et des questions concernant l'infrastructure de recharge », dit M. Fulton. « Grâce à l'application EQ Ready, les Canadiens peuvent facilement voir si la mobilité électrique quotidienne leur convient en fonction de leurs habitudes de conduite et de l'infrastructure de recharge qui se trouve le long de leurs itinéraires habituels. »

Afin de veiller à ce que la compagnie soit prête pour l'électromobilité, Mercedes-Benz a fait d'importants investissements pour préparer l'électrification de son parc de véhicules. En janvier, elle a annoncé son intention d'ajouter une neuvième usine à son réseau mondial de production de batteries. Le réseau mondial de production comprend des usines de batteries sur trois continents, dont l'Amérique du Nord où une usine de batteries est en construction à Tuscaloosa, dans l'Alabama. En décembre 2018, la compagnie a annoncé qu'elle allait acheter pour plus de 20 milliards d'euros (30 milliards de dollars canadiens) d'éléments de batteries d'ici 2030. Le réseau mondial d'usines de batteries permettra à Mercedes-Benz de réagir de manière flexible et efficace aux demandes et aux exigences du marché à mesure que le constructeur d'automobiles de luxe électrifie son parc.

D'ici 2022, la gamme EQ de Mercedes-Benz aura été élargie pour offrir aux Canadiens des options entièrement électriques dans tous les segments clés du marché, de la smart aux grands VUS.

Autres attractions vedettes de Mercedes-Benz au SIAC :

L'Expérience utilisateur Mercedes-Benz (MBUX), qui fait ses débuts à bord de la Classe A à hayon et de la Berline de Classe A

Le système MBUX comprend un ordinateur puissant, des graphiques haute résolution, des affichages entièrement personnalisables, une navigation à réalité augmentée et un logiciel capable d'apprendre le langage naturel et d'y répondre. Ayant été décrit comme une caractéristique qui transforme le véhicule en « téléphone intelligent sur roues », il a révolutionné la relation entre le conducteur et la voiture. La fonction de commande vocale naturelle peut reconnaître une liste sans cesse croissante de sujets et y répondre. Exemples : « Trouve des restaurants italiens d'au moins quatre étoiles qui sont ouverts pour le dîner, en excluant les pizzerias », « Hé, Mercedes, comment ont joué les Raptors de Toronto ? », « Comment a évolué le cours de l'action d'Apple par rapport à Microsoft ? », « Quelle est la racine carrée de 9 ? », « Quelle est la superficie du Texas ? » ou « Quelle est la teneur en matières grasses d'un avocat ? ». Grâce au développement continu du système et aux mises à jour par liaison radio, le système MBUX continuera à s'améliorer et à élargir sa portée afin de mieux servir les conducteurs.

VUS GLE 450 4MATIC de Mercedes-Benz

« Le GLE représente la première d'une série de mises à jour passionnantes de notre gamme de VUS cette année. Les VUS seront une priorité pour Mercedes-Benz en 2019 à mesure que notre éventail de produits évolue pour répondre à la demande des consommateurs dans ce segment », affirme M. Fulton. « Nous sommes déterminés à renforcer notre suprématie dans ce segment et il y a beaucoup de bonnes choses à attendre de la mise à jour de notre famille de VUS cette année. »

Le GLE a été mis à jour pour l'année modèle 2020 et se démarque par une multitude d'innovations et de nouvelles caractéristiques. L'extérieur établit de nouvelles normes en matière d'aérodynamisme dans le segment des VUS, tandis que l'intérieur est plus spacieux et plus confortable que jamais, avec un empattement plus long et une troisième rangée de sièges désormais livrable en option.

Un GLE « dansant » ne manquera pas d'être l'une des attractions du SIAC 2019. Le véhicule pourra vibrer au rythme de la musique grâce à E-ACTIVE BODY CONTROL, une suspension hydropneumatique active entièrement mise en réseau qui fonctionne en combinant la technologie 48 volts du GLE 450 avec la suspension pneumatique en option nouvellement développée. C'est le seul système offert sur le marché qui permet de contrôler individuellement les forces des ressorts et des amortisseurs à chaque roue, ce qui a pour effet de contrer non seulement le roulis, mais aussi le tangage et le cabrage.

Coupé Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4 portes

Le Coupé Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4 portes sera l'une des principales attractions parmi les véhicules présentés sur le Podium AMG du kiosque Mercedes-Benz au SIAC 2019.

Offrant plus d'espace et de polyvalence sans sacrifier les performances à couper le souffle, c'est le véhicule le plus puissant de la gamme Mercedes-Benz. Il est doté d'un moteur V8 AMG assemblé main qui génère 630 ch et un couple de 664 lb-pi, autorisant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Cette performance exaltante est associée à un grand confort au quotidien, à quatre portes et à deux rangées de sièges, ainsi qu'à une multitude de caractéristiques intérieures exclusives comme des commandes tactiles intuitives et un poste de conduite à écran large.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

