Ressources Quinto annonce un octroi d'options d'achat d'actions

MONTRÉAL, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Quinto inc. (TSXV:QIT) (« Quinto » ou la « Société ») annonce qu'un octroi de 1 660 000 d'options d'achat d'actions a été consenti aux administrateurs en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Chaque option d'achat d'action peut être exercée à un prix de 0,10 $ sur une période de cinq ans suivant la date de l'octroi.



À propos de Quinto

Ressources Quinto inc. (TSXV: QIT) est une société d'exploration aurifère canadienne.

