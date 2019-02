Les T.N.-O. profiteront de possibilités touristiques accrues





L'investissement du gouvernement fédéral stimule l'industrie du tourisme dans le Nord

YELLOWKNIFE, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le tourisme offre aux Territoires du Nord?Ouest (T.N.-O.) une formidable occasion de diversifier et de faire croître leur économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit près de 250 000 $ dans trois projets touristiques novateurs et tournés vers l'avenir.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Michael McLeod, député des Territoires du Nord?Ouest, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

Le financement servira à diverses activités touristiques, notamment l'installation de cartes d'orientation interactives dans Yellowknife, du tourisme d'aventure abordable et un festival d'hiver enrichi.

Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral soutient la croissance d'une industrie touristique diversifiée et la création d'emplois connexes dans le Nord.

« Le tourisme est un secteur en forte croissance au Canada, qui apporte des retombées économiques et la création de nouveaux emplois et débouchés. Le Nord offre des expériences uniques, emblématiques et dignes d'être partagées, qui célèbrent notre diversité. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les activités qui améliorent le bien?être économique des collectivités dans le Nord. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Le tourisme représente une excellente occasion pour les Territoires du Nord?Ouest de diversifier leur économie et de faire découvrir aux visiteurs les expériences uniques qu'ils offrent. Grâce à cet investissement, qui favorise le développement économique et la création d'emplois, les Territoires du Nord?Ouest bénéficieront d'une augmentation du nombre et des dépenses de visiteurs. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord?Ouest

«De l'extrême-Arctique au 60e parallèle, nous savons que des paysages spectaculaires et des histoires abondent dans nos territoires du Nord-Ouest. Des investissements incrémentaux comme ceux-ci aident à renforcer la capacité de nos gens et de nos communautés à réaliser des expériences inoubliables. Avec cinq années consécutives de croissance du tourisme sur notre territoire, nous savons que ces types d'investissements sont payants. »

Wally Schumann

Ministre de l'industrie, du tourisme et de l'investissement, Territoires du Nord-Ouest

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît le développement le plus rapide dans l'économie de Yellowknife. L'un des objectifs de la ville est la diversification économique. Nous sommes donc ravis de recevoir des fonds qui serviront à offrir une expérience positive aux visiteurs dans notre ville. »

Mairesse Rebecca Alty

Ville de Yellowknife

