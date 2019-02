Le gouvernement du Canada financera des logements sûrs et abordables à Vernon





VERNON, CB, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 2,27 millions de dollars dans la construction d'un ensemble de 38 logements de la Vernon Native Housing Society (VNHS), le Thunderbird Manor.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, notamment le gouvernement de la Colombie?Britannique, qui a investi 7,9 millions de dollars, et la Ville de Vernon, qui a renoncé aux droits d'aménagement, l'ensemble de la VNHS fournira des logements à au moins 38 familles et individus, que ce soit des aînés autochtones, des personnes ayant des problèmes d'accessibilité ou des familles autochtones vivant à l'extérieur des réserves.

Fondée en 1989, la VNHS est un organisme sans but lucratif qui fournit des logements locatifs à loyer modique à des familles et à des individus à faible revenu, y compris des membres des Premières Nations, qui habitent dans la ville de Vernon.

Citations

« Nous croyons que chaque personne mérite une occasion de réussir, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de soutenir ce magnifique projet à Vernon dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui voit loin et qui travaille dans un esprit de collaboration avec tous ses partenaires, afin de permettre à tous les Canadiens de se bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur communauté. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

« Nous apprécions la contribution du gouvernement fédéral à cet ensemble de logements abordables dont on a grandement besoin. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour régler la crise du logement en Colombie-Britannique. J'ai hâte de voir la différence positive que cela fera pour les familles autochtones qui y vivront. » - Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Sans ce partenariat entre la SCHL, BC Housing et la Vernon Native Housing Society, ce projet n'aurait pas vu le jour. La Vernon Native Housing Society est très heureuse de pouvoir loger nos aînés, les personnes ayant des problèmes d'accessibilité et les familles autochtones. Nous avons hâte de voir l'évolution de notre partenariat avec BC Housing et de continuer à remplir notre mandat, celui de fournir des logements locatifs à faible coût aux personnes à faible revenu de descendance autochtone et non autochtone. » - Valerie Chiba, présidente, Vernon Native Housing Society

« L'Aboriginal Housing Management Association est la toute première organisation en son genre. Organisme sans but lucratif et autorité en matière de logement autochtone, nous tirons parti de l'impact collectif de nos membres pour fournir des logements sûrs et sécuritaires aux peuples autochtones des régions urbaines, rurales et nordiques de la Colombie-Britannique. » - Margaret Pfoh, présidente-directrice générale de l'Aboriginal Housing Management Association

Faits en bref

Le coût total du projet est d'environ 10 millions de dollars.

Grâce à ce nouvel immeuble, la VNHS vise à réaliser une économie d'énergie de 27,5 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 67,3 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

Huit logements seront entièrement accessibles.

Au moins 20 des 38 logements seront abordables, leur loyer correspondant à 80 % du loyer médian du marché.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

