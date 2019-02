Maternelles 4 ans - « Le ministre Roberge commence mal son étape » - Christine Labrie





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Pour la députée de Sherbrooke et responsable solidaire en matière d'Éducation, Christine Labrie, le ministre Roberge fait fausse route en pariant son portefeuille sur l'implantation mur à mur des maternelles 4 ans.

« Nous sommes d'accord avec le ministre: en éducation, il faut voir grand et agir tôt. Malheureusement, la CAQ essaie d'imposer sa mauvaise promesse électorale au lieu de rendre universel le réseau des CPE, qui n'a plus à faire ses preuves. C'est nos enfants qui feront les frais de l'aventure coûteuse de François Legault », déplore Christine Labrie. « Les études démontrent clairement que les CPE sont un modèle à suivre pour favoriser la réussite scolaire, une majorité de parents préfèrent les CPE ou le milieu familial régi, et même les commissions scolaires ne suivent pas la CAQ! »

Un sondage Léger révélait l'appui anémique des Québécoises et des Québécois au projet de François Legault: seuls 19% des parents préfèrent la maternelle pour les enfants de 4 ans.

« Je veux voir une étude sérieuse qui compare l'impact d'un accès universel gratuit aux CPE et les maternelles 4 ans universelles en matière de qualité, de réussite éducative et de coût d'implantation. Autrement, c'est un non-sens de se lancer dans ce projet-là, qui ne concorde pas avec les priorités du milieu », conclut la députée de Sherbrooke.

Québec solidaire propose de développer le programme éducatif du réseau des CPE et de financer l'ouverture de nouvelles places pour en faire un réseau éducatif public, gratuit et universel.

