Avis aux médias - Rénovations terminées dans une coopérative d'habitatIon de Burnaby





BURNABY, BC, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral va procéder à une annonce sur le logement à la coopérative d'habitation Edmonds Place.

Les médias sont invités à se joindre à Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (pour le Logement et les Affaires urbaines), qui représentera l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, à Terry Beech, député de Burnaby North-Seymour, et à Lisa Berting, directrice régionale de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada.

Date : Le 15 février 2019



Heure : 10 h



Endroit : 7220, rue Edmonds

Burnaby (C.-B.)

