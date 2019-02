Invitation conjointe aux médias - Annonce d'une entente entre les villes de l'agglomération de Longueuil et la SÉMECS pour le traitement des matières organiques





LONGUEUIL, QC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, en présence de maires des villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, ainsi que du maire de Varennes et président de la Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS), Martin Damphousse, annoncera une entente de collaboration entre l'agglomération et la SÉMECS, située à Varennes, pour le traitement par biométhanisation de ses matières résiduelles organiques.

Un briefing technique avec les responsables du dossier de la Ville de Longueuil et de la SEMECS se tiendra précédemment.

L'événement aura lieu :

le vendredi 15 février, à 9 h,

au 9e étage de la Tour SSQ,

située au 1225, rue Saint-Charles Ouest, à Longueuil.

Métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke

Voici le déroulement de la journée :

9 h :

Briefing technique 10 h :

Conférence de presse de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, du maire de Varennes et président de la SÉMECS, Martin Damphousse, et des membres de la SÉMECS 11 h :

Déplacement vers Varennes pour une prise d'images du Centre de traitement par biométhanisation

* Un transport sera offert pour les journalistes qui n'ont pas accès à un véhicule. Veuillez réserver rapidement votre place puisque celles-ci sont limitées.

Merci de confirmer votre présence à communications.medias@longueuil.quebec.

À propos de l'agglomération de Longueuil

L'agglomération de Longueuil compte plus de 426 000 habitants et comprend les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le conseil d'agglomération exerce ses compétences notamment dans les matières suivantes : les services de sécurité publique, la cour municipale, le transport collectif, le traitement des eaux, l'évaluation municipale, le logement social, l'élimination et le recyclage des matières résiduelles.

À propos de la Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud

Situé dans le parc industriel Novoparc de Varennes, le centre de traitement par biométhanisation de la Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) est issu d'un partenariat établi entre les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D'Youville et de Rouville, et le consortium privé Biogaz EG formé de Greenfield Global, chef de file dans la production de biogaz, et du Groupe Valorrr, chef de file dans la gestion des matières résiduelles. L'entreprise est l'aboutissement d'une concertation entre les 3 MRC partenaires et leurs 27 municipalités qui ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en place le premier centre de biométhanisation dans le Grand Montréal où sont traitées les matières organiques résidentielles, commerciales et institutionnelles (ICI), ainsi que les boues de fosses septiques. La SÉMECS assure la gestion du centre de traitement qui comprend, entre autres, l'optimisation et la modernisation des équipements, l'exploitation, l'entretien ainsi que les projets de développement. À l'heure actuelle, la SÉMECS reçoit les matières organiques d'une population totalisant près de 245 000 personnes, et ce, depuis le 1er janvier 2018.

