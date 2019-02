Autobus hybrides - Le chef de l'Opposition somme la STM de s'expliquer





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, M. Lionel Perez, s'est dit extrêmement préoccupé par les révélations du quotidien The Gazette selon lesquelles l'utilisation d'autobus hybrides par la Société de transport de Montréal (STM) n'entraînerait pas les économies de carburant annoncées de 30 % par rapport au modèle diesel.

« On sait que ces bus hybrides nous coûtent 30 % plus cher, mais la STM et le fabricant nous répètent depuis le début qu'ils feront épargner en carburant, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Aujourd'hui, on se demande : où sont les véritables économies ? Même le directeur général de la STM, Luc Tremblay, répond au journaliste de The Gazette qu'il est trop tôt pour dire si les modèles hybrides atteignent les niveaux d'économies anticipés, alors qu'ils sont intégrés à la flotte de la STM depuis plus de trois ans », a déclaré M. Perez.

Le chef de l'Opposition demande donc au directeur général de la STM de s'expliquer dans les plus brefs délais et de rendre publique toute information concernant la consommation de carburant des modèles hybrides. « Depuis quand M. Tremblay est-il au courant de ces informations ? Est-ce qu'il les a partagées avec les élus et le conseil d'administration de la STM ? Il en va de la transparence et de l'imputabilité de la STM. La Ville a acquis 830 autobus hybrides au coût de près d'un milliard de dollars ! Les citoyens ont le droit d'avoir l'heure juste », a ajouté M. Perez.

Rappelons que les élus d'Ensemble Montréal ont été les premiers à émettre des réserves, il y a plus d'un an, quand la mairesse Plante a annoncé l'achat de 300 nouveaux autobus hybrides, notamment en raison du choix de la technologie hybride, une technologie transitoire. « Maintenant, nous sommes en droit de nous demander si les élus municipaux n'ont pas été induits en erreur lorsqu'on leur a promis des économies de carburant qui ne sont pas au rendez-vous », a conclu M. Perez.

