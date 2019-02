La Compagnie d'assurance générale Co-operators communique ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018





GUELPH, ON, le 14 févr. 2019 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018. Pour le quatrième trimestre, Co-operators Générale a déclaré une perte nette consolidée de 18,2 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 64,8 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice 2017. La perte par action ordinaire s'est établie à 0,81 $ au quatrième trimestre, par rapport à un gain de 2,84 $ pour la même période l'an dernier. Les primes directes souscrites ont totalisé 845,4 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 160,2 millions de dollars par rapport à 685,2 millions de dollars au quatrième trimestre de l'an dernier.

Pour l'exercice, la perte nette a atteint 37,1 millions de dollars, par rapport à un bénéfice net de 121,1 millions de dollars en 2017, ce qui a donné lieu à une perte par action ordinaire de 2,03 $, comparativement à un gain par action de 5,17 $ en 2017. Les primes directes souscrites ont progressé de 20,3 %, s'élevant à 3 295,9 millions de dollars, comparativement à 2 740,4 millions de dollars en 2017.

« Cette année a été difficile. Les conditions météorologiques extrêmes et la hausse de la fréquence des réclamations ont eu une incidence négative sur nos résultats techniques. De plus, un contexte difficile pour l'investissement, particulièrement au quatrième trimestre de 2018, a entraîné des défis supplémentaires », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators.

« Malgré tout, nous avons enregistré une croissance des revenus dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions, en raison d'une croissance soutenue du nombre de polices et de mesures ciblées en matière de tarification. La situation du capital de la Société demeure solide et nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour rétablir notre rentabilité. »

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE CO-OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf le gain par action et les ratios)













4e trim. 4e trim. Cumul Cumul

20181 2017 20181 2017 Principales données financières







Primes directes souscrites (PDS) 845,4 685,2 3 295,9 2 740,4 Primes nettes acquises 760,8 664,8 2 886,9 2 559,1 Résultat (perte) net (18,2) 64,8 (37,1) 121,1 Total de l'actif 6 698,7 5 922,1 6 698,7 5 922,1 Capitaux propres 1 649,9 1 531,1 1 649,9 1 531,1









Principaux indicateurs de succès







Croissance des PDS 23,4 % 7,2 % 20,3 % 6,5 % Croissance des primes nettes acquises 14,4 % 7,1 % 12,8 % 6,6 % Gain (perte) par action ordinaire (0,81) $ 2,84 $ (2,03 $) 5,17 $ Rendement des capitaux propres (4,7 %) 19,8 % (2,5 %) 8,5 % Ratio mixte - excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 102,2 % 100,3 % 105,2 % 103,2 % Ratio mixte - incluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 102,7 % 98,0 % 105,0 % 102,4 % Test du capital minimal (TCM) 208 % 216 % 208 % 216 %

1 Les montants présentés incluent les résultats d'exploitation et le bilan de La Compagnie d'assurance générale CUMIS (CUMIS Générale) depuis la date d'acquisition, le 1er avril 2018

ANALYSE DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Nous avons conclu l'acquisition de La Compagnie d'assurance générale CUMIS (CUMIS Générale), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Les résultats d'exploitation et le bilan de CUMIS Générale sont donc inclus dans nos résultats consolidés à compter de cette date. CUMIS Générale était auparavant une filiale d'une société sous contrôle commun.

Au quatrième trimestre, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 23,4 %, atteignant 845,4 millions de dollars, comparativement à 685,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017. Les résultats du quatrième trimestre de CUMIS Générale ont contribué à hauteur de 94,1 millions de dollars à la croissance générale. Les PDS, excluant l'incidence de CUMIS Générale, ont affiché une hausse de 9,6 % ou 66,1 millions de dollars. Cette augmentation est attribuable à une hausse des primes moyennes et à la croissance soutenue du nombre de polices dans toutes nos catégories de produits et toutes nos régions, mais principalement les secteurs de l'assurance habitation et automobile dans les régions de l'Ontario et de l'Ouest.

Pour le trimestre, le ratio mixte, excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché (ARM), a augmenté à 102,2 %, comparativement à 100,3 % au quatrième trimestre de 2017. Pour le quatrième trimestre, le ratio sinistre-primes, moins l'ajustement fondé sur le rendement du marché (ARM) s'est détérioré, passant de 67,7 % à 70,0 %. Le montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés a augmenté comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation de la sévérité des sinistres de l'année en cours dans le secteur de l'assurance automobile en Ontario. Cette augmentation a été partiellement neutralisée par des baisses de la fréquence des sinistres dans les secteurs de l'assurance habitation, entreprises et agricole, principalement dans les régions de l'Ouest et de l'Ontario.



Pour le quatrième trimestre de 2018, les revenus et les gains nets de placement ont diminué et accusent une perte de 15,5 millions de dollars, comparativement à des gains de 65,4 millions de dollars pour la période comparable de l'exercice précédent. Cette évolution défavorable est principalement le fait de pertes non réalisées sur les actions privilégiées et de pertes nettes réalisées de taux de change causées par la faiblesse des marchés boursiers.



Le portefeuille de placements de la Société comprend des actifs bien diversifiés et de grande qualité. La qualité de crédit de notre portefeuille d'obligations demeure élevée, 96,8 % de nos obligations étant considérées de première qualité et 86,4 % ayant reçu la cote A ou une cote plus élevée. Notre portefeuille d'actions est composé à 85,8 % de titres canadiens.

ANALYSE DE L'EXERCICE

Pour l'exercice, les PDS ont progressé de 20,3 %, s'élevant à 3 295,9 millions de dollars, comparativement à 2 740,4 millions de dollars en 2017. Les résultats de CUMIS Générale pour la période en cours ont contribué à hauteur de 269,0 millions de dollars à cette hausse. Les PDS, excluant l'incidence de CUMIS Générale, ont affiché une hausse de 10,5 % ou 286,5 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse des primes moyennes et à la croissance soutenue du nombre de polices dans toutes nos régions et tous nos principaux secteurs d'activité, une amélioration par rapport à la croissance de 6,5 % enregistrée en 2017.

Les primes nettes acquises ont augmenté de 327,8 millions de dollars, ou 12,8 %, pour s'établir à 2 886,9 millions de dollars en raison de la croissance constatée dans l'ensemble de nos régions géographiques et de nos principaux secteurs d'activité.

Le ratio mixte, excluant l'ARM, s'est détérioré, s'établissant à 105,2 % par rapport à 103,2 % en 2017, en raison surtout de l'augmentation des sinistres dans les secteurs de l'assurance automobile, habitation et entreprises. Les autres charges opérationnelles ont augmenté de 76,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent; toutefois, les primes nettes acquises ont augmenté à un rythme plus rapide, ce qui a entraîné une amélioration de 1,2 point de pourcentage du ratio frais-prime, à 31,9 %.

Les revenus nets de placement ont augmenté de 12,3 millions de dollars en 2018, comparativement à l'exercice précédent en raison de distributions de dividendes plus élevés provenant des fonds en gestion commune et des placements des sociétés en commandite. Des changements défavorables de la juste valeur de notre portefeuille de placements, conjugués à la faiblesse des marchés boursiers causée par la volatilité du marché et l'incertitude économique, ont entraîné des pertes nettes de placement de 64,3 millions de dollars, comparativement à des gains nets de placement de 83,3 millions de dollars à l'exercice précédent.

SITUATION DU CAPITAL

La situation du capital de la Société demeure solide : Co-operators Générale a obtenu, en date du 31 décembre 2018, un résultat de 208 % au test du capital minimal (TCM), ce qui est nettement supérieur aux exigences minimales internes et réglementaires.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs, dont des énoncés sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et les résultats de Co-operators Générale. Ces énoncés se reconnaissent généralement à l'emploi d'expressions à caractère prospectif comme « pouvoir », « vouloir », « devoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou d'autres expressions semblables. Ces énoncés ne sauraient être garants de résultats à venir, et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels divergent substantiellement de ceux qui avaient été prévus. Même si nous estimons que les attentes sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront. Par conséquent, rien dans ces énoncés prospectifs ne saurait être interprété comme une affirmation que les résultats réels seront en tout ou en partie conformes à ce qui y est indiqué.

COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS

De propriété canadienne, Co-operators Générale est un chef de file de l'assurance multiproduit dont les actifs s'élèvent à plus de 6,6 milliards de dollars. Co-operators Générale fait partie du Groupe Co-operators limitée, une coopérative canadienne. Par l'intermédiaire de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Elle figure au palmarès des employeurs de choix au Canada d'Aon Hewitt ainsi que sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada établie par Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C, de Co-operators Générale se négocient sous le symbole CCS.PR.C à la Bourse de Toronto (TSX). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.cooperators.ca/fr-CA/.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 16:12 et diffusé par :