La gouverneure générale procédera à l'ouverture officielle des Jeux d'hiver du Canada de 2019





OTTAWA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, visitera Red Deer, en Alberta, les 15 et 16 février 2019, où elle proclamera l'ouverture officielle des Jeux d'hiver du Canada. Durant sa visite, la gouverneure générale aura l'occasion de rencontrer la mairesse de Red Deer et d'encourager les athlètes dans le cadre de divers évènements sportifs.

« Les Jeux d'hiver du Canada nous montrent notre pays sous son meilleur jour. Ils rassemblent des jeunes athlètes, leurs familles, des entraîneurs, des organisateurs et des bénévoles pour démontrer leur dévouement et leur amour du sport », a déclaré la gouverneure générale. « Que ce soit dans le cadre de grands évènements palpitants comme celui-ci ou plus simplement autour de parties de hockey à la patinoire locale, les sports d'hiver rapprochent nos communautés et nous permettent de célébrer nos traditions nordiques. »

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence : les heures correspondent au fuseau horaire local, soit l'heure normale des Rocheuses (UTC-7).

Red Deer

Le vendredi 15 février

16 h 45

Rencontre avec la mairesse de Red Deer

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur Tara Veer, mairesse de Red Deer.

Salle de rencontre de Hockey Alberta, Centre des Jeux du Canada Gary W. Harris

PHOTO OP- Au début de l'entretien

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Tara Shand, 403-896-2116, tara.shand@reddeer.ca

17 h

Remise de la Médaille du souverain pour les bénévoles

Son Excellence remettra la Médaille du souverain pour les bénévoles à Edward MacPherson. La citation de M. MacPherson et des renseignements supplémentaires sur la Médaille du souverain pour les bénévoles se trouvent ci-après.

Salle de rencontre de Hockey Alberta, Centre des Jeux du Canada Gary W. Harris

OUVERT AUX MÉDIAS

19 h

Cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver du Canada de 2019

La gouverneure générale procédera à l'ouverture officielle des Jeux d'hiver du Canada et prononcera une allocution pour souhaiter bonne chance aux athlètes.

Les Jeux d'hiver du Canada de 2019 accueilleront quelque 3?600 athlètes, gérants et entraîneurs ainsi que plus de 20?000 visiteurs et comporteront des épreuves dans 19 disciplines sportives différentes tout en présentant plus de 150 évènements et un festival culturel d'envergure.

Les Jeux de 2019 seront l'évènement le plus important jamais organisé à Red Deer et dans le centre de l'Alberta, et l'une des plus grandes manifestations tenues en Alberta depuis les Jeux olympiques de 1988 à Calgary, il y a près de 30 ans. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.jeuxducanada.ca.

ENMAX Centrium

OUVERT AUX MÉDIAS - Tous les médias doivent être crédités par les Jeux du Canada.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Christina Verticchio, 403-597-3200, cverticchio@2019canadagames.ca

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

CITATION DU RÉCIPIENDAIRE

Edward MacPherson

Penhold (Alberta)

Durant ses 32 ans de carrière dans les Forces armées canadiennes, Edward MacPherson a été bénévole auprès des jeunes impliqués dans les sports de plein air à l'école Penhold et au gymnase Springbrook, et il a participé à des initiatives de collecte de fonds au profit de la collectivité. Il est membre de la Légion royale canadienne, de l'Association des vétérans de la Corée et de l'Organisation canadienne des vétérans de l'OTAN, organisations pour lesquelles il est aussi bénévole.

FICHE D'INFORMATION SUR LA MÉDAILLE POUR LES BÉNÉVOLES

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement exemplaire des bénévoles.

Critères d'admissibilité et processus de nomination

Sont admissibles tous les citoyens canadiens qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur communauté au Canada ou à l'étranger. Les candidats doivent avoir fait preuve d'un engagement exemplaire et de dévouement dans leurs activités bénévoles. La Médaille est décernée à des individus et non à des groupes de personnes ou à des couples. Les non-Canadiens sont aussi admissibles si leur contribution a profité ou rendu hommage aux Canadiens ou au Canada.

Toute personne peut proposer la candidature d'un bénévole exceptionnel en remplissant le formulaire en ligne à entraide.gg.ca en quelques étapes simples. Il n'y a pas de date limite pour la soumission des candidatures, qui sont acceptées tout au long de l'année.

La Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général, administre le programme et reçoit les candidatures proposées. Chacune fait l'objet d'une recherche minutieuse, puis est évaluée par un comité consultatif qui formule des recommandations à l'intention du gouverneur général. Le processus de sélection est impartial et fondé sur le mérite. Des cérémonies de remise ont lieu tout au long de l'année, dans des communautés à l'échelle du Canada.

Description de la médaille

La Médaille du souverain pour les bénévoles est une médaille en argent, de forme ronde et d'un diamètre de 36 mm, munie d'un anneau de suspension. Sur l'avers figure l'effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot « CANADA », séparés par deux feuilles d'érable.

Le revers illustre la compassion et la générosité, représentées par les deux coeurs entrelacés. Les rayons symbolisent le temps que donnent les bénévoles, ainsi que leurs actions. Le ruban utilise les couleurs vice-royales, le bleu et l'or. Les cinq bandes dorées évoquent les doigts de la main, qui figurent sur l'emblème du Prix du gouverneur général pour l'entraide, tandis que le rouge foncé est associé à la royauté.

Le dessin de la médaille a été réalisé par l'Autorité héraldique du Canada, à partir d'un concept de Darcy DeMarsico de la Chancellerie des distinctions honorifiques. La médaille est fabriquée par la Monnaie royale canadienne, dans ses installations d'Ottawa.

