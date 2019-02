Monarques annonce ses résultats du deuxième trimestre





Solide performance avec un bénéfice net de 2,2 M$

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2018. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants

Revenus de 11,4 M$ au deuxième trimestre provenant de la vente de 5 169 onces d'or combiné aux activités d'usinage à forfait dont les revenus ont augmenté de 2 % par rapport au premier trimestre et de 71 % par rapport à l'an dernier.





Bénéfice net de 2,2 M$ ou 0,009 $ par action dilué, comparativement à 0,7 M$ ou 0,003 $ par action dilué l'an dernier.





Solide position financière avec une encaisse de 9,3 M$.





Les activités de production à la Mine Beaufor sont prolongées jusqu'au mois d'avril 2019 et se déroulent sur les chantiers accessibles avec une main-d'oeuvre réduite.





se déroulent sur les chantiers accessibles avec une main-d'oeuvre réduite. Réception des résultats finaux de la campagne de forage de 2018 sur Croinor Gold, qui permet d'augmenter la taille du gisement et qui demeure ouvert dans toutes les directions (voir le communiqué).





La Société a réalisé avec succès une étude de faisabilité positive sur son gisement aurifère Wasamac (voir l'étude de faisabilité) qui se résume ainsi :

Production annuelle moyenne prévue de 142 000 onces d'or sur 11 an



VAN avant impôts de 522 M$



TRI avant impôts de 23,6 %



Coût de production au comptant de 550 $ US l'once



Poursuite des discussions avec plusieurs intervenants en vue d'examiner les possibilités de financements, partenariats ou autre afin de faire avancer le projet Wasamac.

« Ces résultats sont meilleurs que prévu et sont le résultat d'une bonne planification opérationnelle et du travail impeccable de nos employés à la Mine Beaufor et l'usine Camflo », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Nous anticipons également de solides résultats pour le trimestre en cours si le prix de l'or se maintient à ses niveaux. »

« Il va sans dire que le futur du gisement Wasamac constitue présentement notre plus grande priorité. Les résultats de l'étude de faisabilité ont démontré que Wasamac a le potentiel de devenir une mine d'or d'envergure à faible coût. Les discussions pour le financement ou la formation d'un partenariat se poursuivent avec plusieurs intervenants. De plus, la venue de Mathieu Séguin au sein de Monarques et son expertise en matière de financement d'entreprises et de fusions et acquisitions, nous aidera à structurer la meilleure transaction possible afin de réaliser la pleine valeur de Wasamac pour nos actionnaires », conclut M. Lacoste.

Sommaire des résultats financiers

(en dollars, sauf les données par action) Trimestres terminés les 31 décembre Six mois terminés les 31 décembre

2018 2017 2018 2017 Revenus 11 411 996 10 297 924 19 189 360 10 297 924 Marge brute 2 895 749 1 456 487 2 389 936 1 456 487 Bénéfice net 2 175 702 665 591 325 157 166 837 Bénéfice par action de base et dilué 0,009 0,003 0,001 0,001 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 319 106 2 507 554 (2 965 322) 1 594 751 BAIIA(1) 3 500 614 466 541 2 669 746 137 585

(1) Mesure non conforme aux IFRS. Consulter la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du communiqué de presse, ainsi que dans le rapport de gestion de la Société pour la réconciliation de cette mesure non conforme aux IFRS.

(en dollars) 31 décembre 2018 30 juin 2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 272 840 15 046 248 Actifs totaux 72 548 922 73 665 169

Principales statistiques opérationnelles



Trimestres terminés les 31 décembre Six mois terminés les 31 décembre

2018 2017 2018 2017 Onces d'or vendues 5 169 5 444 8 441 5 444 Onces d'or produites 4 417 5 444 8 325 5 444 Teneur 5,4 4,9 4,8 4,9 Récupération 98,5 % 98,7 % 98,3 % 98,7 %









Principales données par once d'or ($ CA)







Prix moyen du marché 1 621 1 629 1 603 1 629 Prix moyen réalisé (1) 1 656 1 583 1 605 1 583 Coût de production au comptant (Beaufor/Camflo) (2) 1 150 1 338 1 383 1 338 Coût global de production (Beaufor/Camflo) (2) 1 266 1 705 1 499 1 705









Taux de change moyen ($ CA/$ US) 1,32 1,27 1,31 1,27









Principales données par once d'or ($ US)







Prix moyen du marché 1 228 1 275 1 220 1 275 Prix moyen réalisé (1) 1 254 1 245 1 222 1 245 Coût de production au comptant (Beaufor/Camflo) (2) 878 1 052 1 053 1 052 Coût global de production (Beaufor/Camflo) 966 1 341 1 141 1 341

(1) Le prix moyen réalisé de la période de six mois terminée le 31 décembre 2018 devrait être plus élevé de 16 $ (23$ pour la période terminée le 31 décembre 2017) si les livraisons d'or (861 onces pour la période) à Auramet International LLC relativement au passif sur contrat au cours de la période avaient été comptabilisées au prix du marché à la date où l'entente a été conclue le 2 octobre 2017 au lieu du prix comptabilisé représentant les sommes reçues de la production future d'or divisées par les onces à livrer.



(2) Le coût de production au comptant et le coût global de production sont des mesures de la performance financière non définies par les IFRS sans définition normalisée aux termes des IFRS. Il est donc possible que ces mesures ne soient pas comparables à une mesure semblable présentée par une autre société. Se reporter à la rubrique « Mesures non définies par les IFRS » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

