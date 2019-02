Invesco annonce des modifications aux degrés de risque de certains FNB cotés au Canada





TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Invesco a annoncé aujourd'hui des modifications aux degrés de risque de certains fonds négociés en Bourse (FNB) cotés au Canada. Les modifications aux degrés de risque entrent en vigueur immédiatement et sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Nom et série du FNB Symbole boursier Degré de risque précédent Nouveau degré de risque Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - parts couvertes en $CA GHD.F Moyen Faible à moyen Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - parts $US ULV.U Moyen Faible à moyen Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - parts couvertes en $CA ULV.F Moyen Faible à moyen Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF - parts $CA PZC Moyen à élevé Moyen Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - parts $US PXS.U Moyen à élevé Moyen Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF -parts couvertes en $CA PXU.F Moyen à élevé Moyen Invesco QQQ Index ETF - parts couvertes en $CA QQC.F Moyen à élevé Moyen Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

- parts couvertes en $CA PZW.F Moyen à élevé Moyen Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $CA EQL.F Moyen à élevé Moyen Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - parts $US EQL.U Moyen à élevé Moyen Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - parts $CA EQE Moyen à élevé Moyen Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $CA EQE.F Moyen à élevé Moyen

Les changements aux niveaux de risque ont été apportés conformément à la méthodologie de classification du risque développée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le niveau de risque des fonds. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs et stratégies de placement de ces FNB. Vous pouvez trouver un sommaire de la méthodologie de classification du risque et des objectifs et stratégies de placement des FNB dans leur prospectus le plus récent.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE: IVZ; invesco.com.

Le 27 juillet 2018, les FNB PowerShares ont été renommés FNB Invesco. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page invesco.ca/changementsdenoms.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et des dépenses. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. On peut s'en procurer un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse invesco.ca.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des commissions de courtage ordinaires s'appliquent à l'achat et à la vente de parts de FNB.





Certains FNB cherchent à reproduire, avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

FTSE® est une marque de commerce détenue par les sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTSE International Limited (« FTSE ») aux termes d'une licence. La série d'indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE en collaboration avec Research Affiliates, LLC (« RA »). Ni FTSE, ni RA ne parrainent, n'endossent ni ne font la promotion du présent produit, n'ont aucun lien avec celui-ci et n'assument aucune responsabilité au regard de son émission, son fonctionnement et sa négociation. Tous les droits de propriété intellectuelle des valeurs et de la liste des composantes de l'indice sont dévolus à FTSE.

Les épargnants doivent être conscients des risques associés aux sources de données et aux processus quantitatifs utilisés dans notre processus de gestion des placements. Les données recueillies auprès de fournisseurs tiers, la constitution de modèles de portefeuilles et le codage lié au processus de constitution de portefeuilles et d'indices peuvent contenir des erreurs. Malgré les mesures prises par Research Affiliates en vue de repérer les erreurs dans les processus et les données de sorte à minimiser leur impact potentiel sur la performance des indices et des portefeuilles, nous ne pouvons pas garantir l'absence de telles erreurs.

« Fundamental Index® » et/ou « Research Affiliates Fundamental Index® » et/ou « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates, LLC.

L'indice S&P Europe 350 Equal Weight (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, division de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qui a fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à Invesco Canada Ltée. Standard & Poor's®, S&P® et S&P Europe 350® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, division de S&P Global («S&P»); Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI. Ce FNB d'Invesco n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni par leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d'investir dans un tel produit et elles n'assument aucune responsabilité en cas d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions de l'indice.

S&P®, Standard & Poor's® et S&P 500 Equal Weight® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC. L'indice S&P Equal Weight est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et a fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à Invesco Canada Ltée. Ce FNB Invesco n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, et S&P Dow Jones Indices LLC ne fait pas de déclaration quant à la pertinence d'investir dans un tel produit.

Nasdaq®, OMX® et Nasdaq OMX® constituent des marques déposées de Nasdaq OMX Group, Inc. (« Nasdaq OMX ») et LadderRite® est une marque déposée de LadderRite Portfolios LLC (« LadderRite »). Nasdaq®, OMX®, Nasdaq OMX® et LadderRite® sont collectivement les « marques ». Les marques sont utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et Invesco Canada Ltée. Nasdaq OMX ou LadderRite ne se sont pas prononcées sur le(s) Produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) Produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par Nasdaq OMX ou LadderRite, et NASDAQ OMX ET LADDERRITE NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET NE PEUVENT PAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES POUR CE QUI SE RAPPORTE AU(X) PRODUIT(S).

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. PowerShares® et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Capital Management LLC, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2019

