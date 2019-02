Consultants C.S.T. inc. annonce les rendements de ses placements de 2018 pour les clients de ses régimes enregistrés d'épargne-études





TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Consultants C.S.T. inc. a le plaisir d'annoncer que le taux de rendement du Régime d'épargne collectif de 2001 s'est chiffré à 0,9 %, après la déduction des frais, pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2018. Le Régime d'épargne collectif de 2001 est le régime le plus important offert par Consultants C.S.T. inc. avec un actif d'approximativement 4,1 milliards de dollars sous gestion. Les actifs de tous les REEE du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études (« Plan CST »), parrainés par le Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études, ont augmenté et totalisaient un montant combiné de 4,8 milliards de dollars au 31 octobre 2018.

« Nous sommes satisfaits des résultats de 2018, dit Brad Norris, vice-président, Placements et conformité, chez Consultants C.S.T. inc. En dépit d'un contexte de marché difficile dans lequel nous avons vu les taux d'intérêt augmenter et la volatilité des actions s'accroître, nous avons été en mesure de réaliser nos principaux objectifs de placement : protéger le capital de nos clients tout en leur fournissant un taux de rendement raisonnable sur le long terme. Nous sommes heureux de continuer à aider les familles canadiennes à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. »

Des renseignements additionnels sur notre performance sont disponibles dans les États financiers audités et le rapport de la direction sur le rendement du fonds.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les REEE du Plan CST, veuillez visiter le site www.cst.org . Les REEE du Plan CST sont gérés et distribués par Consultants C.S.T. inc., une filiale en propriété exclusive de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études. La Fondation est une organisation à but non lucratif qui aide des familles à épargner en vue des études postsecondaires depuis 1960. Outre de se concentrer sur l'épargne-études, La Fondation récompense aussi des étudiants travailleurs et animés d'un esprit communautaire dans le cadre de programmes de bourses pour les études de premier cycle et les études supérieures, ayant déjà octroyé presque 2 millions de dollars depuis le lancement de ces programmes. Par le biais de l'innovation, de ses actions de promotion et de son parrainage des régimes du Plan CST, que les familles utilisent pour épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue d'accomplir sa mission.

