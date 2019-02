Inauguration d'un ensemble de logements familiaux à Regina





REGINA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan, ainsi que la Ville de Regina et Silver Sage Holdings Ltd., ont inauguré un ensemble de six logements locatifs pour les familles ayant des besoins complexes.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Warren Steinley, député provincial pour la circonscription de Regina Walsh Acres, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Michael Fougere, maire de la Ville de Regina, et Edmund Bellegarde, président du Conseil de Silver Sage, ont annoncé la nouvelle aujourd'hui.

L'ensemble, qui comprendra des services et des programmes de soutien offerts par des agences de services sociaux, sera la propriété de Silver Sage Holdings Ltd. (Silver Sage). Ces ensembles, constitués de six duplex de trois chambres, sont situés sur deux terrains rapprochés au 1346, rue Forget, et au 5029, 7e Avenue.

Citations

« Ces investissements dans le logement abordable soutiendront six familles de Regina qui en ont grand besoin. Lorsque nous aidons des familles à obtenir le logement dont elles ont besoin, nous faisons plus que mettre un toit au-dessus de leurs têtes : nous les aidons à jeter les bases de leur réussite. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, qui vise à réduire l'itinérance chronique de moitié d'ici les dix prochaines années. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est fier d'avoir aidé Silver Sage à réaliser ce projet avec l'aide de ses partenaires. Six familles ont maintenant un logement sûr et abordable de même qu'un accès aux services dont elles ont besoin pour aller de l'avant et se bâtir une vie au sein de la communauté. Nous continuerons de venir en aide aux Saskatchewanais et de nous montrer inflexibles en ce qui a trait aux enjeux importants comme le logement.

-- Warren Steinley, député provincial pour la circonscription de Regina Walsh Acres

« Les incitatifs au logement abordable de Regina visent à répondre aux plus grands besoins dans notre collectivité. Les logements abordables, en particulier ceux où sont offerts des services de soutien, peuvent changer la vie de nos résidents les plus vulnérables. Le conseil municipal est fier de s'associer à des organismes comme Silver Sage Holdings, qui comprennent ce besoin et travaillent très fort pour aider leurs clients à s'épanouir. »

-- M. Michael Fougere, maire de la Ville de Regina

« Cet ensemble de logements familiaux répond à un besoin réel dans notre communauté, soit d'offrir un endroit sûr pour les familles en transition, a affirmé Edmund Bellegarde, président du Conseil de Silver Sage Housing Corporation. Nous avons des familles qui sont en train de revenir s'établir dans notre communauté et qui ont simplement besoin d'un logement sûr et abordable. Nous voyons ce partenariat comme l'un des nombreux chemins de la guérison et une façon d'honorer la relation que nous entretenons avec nos générations futures. »

- Edmund Bellegarde, président du Conseil de Silver Sage Holdings Ltd.

Faits en bref :

Cet ensemble fournira des logements permanents à des familles ayant des besoins complexes. Le projet consistait à construire six duplex de trois chambres d'une superficie moyenne de 1?198 pi 2 .

. Par l'entremise de la SCHL et de la SHC, les gouvernements fédéral et provincial versent ensemble, pour les six logements, une contribution de 900?100 $ découlant de la Majoration de l'affectation du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

Des fonds supplémentaires de 150?000 $ seront fournis par la Ville de Regina .

par la . Silver Sage Holdings Ltd. a contribué environ 1 million de dollars en espèces, sous forme de terrains et de crédit hypothécaire.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de logement, la stratégie de réduction de la pauvreté et le plan d'action en matière de santé mentale et de toxicomanie mis en place pour faire en sorte que les résidents de la Saskatchewan aient accès à un logement abordable, stable et sûr.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

