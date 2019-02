Sherif Samy d'Entersekt est reconnu comme un influenceur majeur dans le domaine du numérique





Entersekt, un innovateur dans le domaine des solutions fintech donnant la priorité au mobile, a annoncé aujourd'hui que Sherif Samy, vice-président principal des opérations nord-américaines, chez Entersekt, avait été reconnu comme l'une des voix clés mondiales de l'identité, par One World Identity (OWI), une société indépendante de recherche et de stratégie.

La liste annuelle établie par OWI, du Top 100 des influenceurs dans le domaine de l'identité (Top 100 Influencers in Identity) reconnaît les réalisations de pionniers et de décideurs dont la mission est d'améliorer la protection des données et de l'identité de tous, et de libérer son potentiel pour le bien social et économique commun. La liste comprend des dirigeants de grandes institutions publiques et d'associations à but non lucratif, des cadres d'entreprise, des entrepreneurs et des écrivains. M. Samy a été sélectionné pour ses nombreuses années d'expérience dans le secteur de l'identité numérique, pour son leadership qui a aidé Entersekt à renforcer sa présence en Amérique du Nord, ainsi que pour ses allocutions et ses publications.

« C'est un honneur que d'être reconnu par One World Identity comme faisant partie du Top 100 des influenceurs dans le domaine de l'identité, de cette année », a déclaré M. Samy. « La nécessité de s'appuyer sur l'identité et la sécurité numériques pour responsabiliser les consommateurs et les citoyens devient de plus en plus urgente, et la contribution pour atteindre cet objectif, de la part d'organisations comme OWI et des individus figurant sur cette liste, ne saurait être suffisamment soulignée. Entersekt est fière de faire partie de l'écosystème de l'identité, à l'heure où nous explorons des solutions interopérables qui vont faciliter et rendre plus sûres les vies numériques de chacun, tout en créant un écosystème d'identité numérique privilégiant la sécurité, l'évolutivité et la transparence. »

Tout comme les autres hommes et femmes figurant sur la liste, M. Samy participera à la conférence KNOW 2019 d'OWI, qui se tiendra à Las Vegas, du 24 au 27 mars prochains.

L'inclusion de Sherif Samy dans le Top 100 des influenceurs dans le domaine de l'identité, en 2019 reflète le développement récent d'Entersekt dans l'espace identitaire. Plusieurs partenariats stratégiques importants sont actuellement mis en place en Amérique du Nord et en Europe pour tirer parti de l'identité numérique et d'une authentification forte, afin de créer des opportunités pour les institutions financières et d'autres entreprises.

À propos d'Entersekt

Entersekt est un innovateur dans le domaine des solutions fintech donnant la priorité au mobile. Les fournisseurs de services financiers et d'autres entreprises font confiance à son système breveté d'identité mobile, pour fournir à leurs clients, à la fois la sécurité et les meilleures solutions en matière de nouvelles expériences numériques pratiques, quel que soit le canal de service. Qu'ils privilégient la conformité par le biais d'une authentification forte et d'une sécurité des applications, à la pointe de la technologie, ou qu'ils cherchent à répondre à la demande des clients en matière de partage des informations à tout moment, et de capacités de paiement, les clients d'Entersekt bénéficient toujours d'un avantage concurrentiel. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.entersekt.com.

