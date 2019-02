L'APNQL soutient Jody Wilson-Raybould





WENDAKE, QC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - « Lorsque le premier ministre Trudeau a nommé Jody Wilson-Raybould au poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada en novembre 2015, nous avons tous estimé que les relations entre l'État canadien et les peuples autochtones entraient dans un nouveau chapitre, plus positif », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'APNQL. Avec l'annonce de sa démission après avoir été rétrogradée aux Anciens Combattants Canada plus tôt cette année, nous sommes fort préoccupés, à l'instar de nombreuses Premières Nations au pays, quant aux multiples questions qui entourent son départ et qui demeurent sans réponse a indiqué le chef Picard.

Jody Wilson-Raybould est une avocate avec une feuille de route remarquable. Elle a notamment été conseillère auprès de la Commission des traités de la Colombie-Britannique. Elle a aussi été élue commissaire par le Sommet des chefs des Premières Nations en Colombie-Britannique. Par la suite, son parcours l'a amenée à servir près de deux mandats comme cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations pour la Colombie-Britannique, avant d'être élue députée à la Chambre des Communes.

« J'ai travaillé avec Jody pendant l'une des périodes les plus difficiles que nous ayons eues sous le gouvernement Harper. Elle est une dirigeante forte, profondément engagée à faire ce qui est le mieux pour son peuple. Elle est toujours prête à négocier tout en respectant les normes les plus strictes en ce qui concerne nos principes », a déclaré le chef Picard, avant de conclure : « Je soutiendrai notre soeur Jody. S'il y a un moment où elle a besoin de notre soutien et de notre solidarité, c'est maintenant. »

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

