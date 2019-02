FastMatch et l'ancien chef de la direction de la société, Dmitri Galinov, confirment un accord de règlement





NEW YORK, 14 février 2019 /CNW/ -- FastMatch, Inc., l'un des principaux exploitants du marché des changes, et Dmitri Galinov, l'un des fondateurs et l'ancien chef de la direction de la société, annoncent aujourd'hui la résolution à l'amiable d'une poursuite intentée par M. Galinov contre FastMatch et sa société mère, Euronext US. En vertu des modalités de règlement, aucune des parties n'admet quelque responsabilité ni faute.

Le règlement est dans l'intérêt fondamental de l'entreprise, de ses employés et de ses clients. Le chef de la direction de FastMatch, Kevin Wolf, qui a remplacé M. Galinov, continue de se consacrer à servir la clientèle internationale de FastMatch et à développer ses activités commerciales. M. Galinov a quitté la société le 6 juin 2018 et se consacre à d'autres projets.

À propos de FastMatch

FastMatch est un réseau de communication électronique pour le commerce des devises. FastMatch permet à sa clientèle d'accéder à de vastes réserves de liquidités à une vitesse incomparable, dans une transparence complète et à l'endroit par excellence. La technologie primée de FastMatch lui procure un important avantage sur le plan de la vitesse. De plus, elle est en mesure de servir des milliers de clients simultanément. On compte parmi sa clientèle des courtiers, des institutions, des banques, des fonds spéculatifs et des firmes de négociation pour compte propre.

À propos de Dmitri Galinov

Avant la fondation de FastMatch en 2012, M. Galinov occupait un poste de cadre supérieur à Credit Suisse où il dirigeait Crossfinder, un groupement réservé au commerce privé. Il a aussi travaillé à Direct Edge, la place boursière du New Jersey, et pour le compte de Lava Trading, une firme de commerce technologique établie à New York.

